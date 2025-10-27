Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ – Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και σε νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27.10.25) στην επαρχία του Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Τουρκίας. Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 6 χιλιόμετρα.

Balıkesir ve çevre illerden hissedilen bir deprem oldu. AFAD Balıkesir’deki depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladıhttps://t.co/us5i9Rvz5s pic.twitter.com/pD27YaTh2O — milliyet.com.tr (@milliyet) October 27, 2025

Ο σεισμός, εκτός από το κέντρο του Μπαλικεσίρ, έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Κιουτάχεια, τη Γιαλοβά, την Κωνσταντινούπολη, τη Μανίσα, το Ουσάκ, το Αϊδίνι, το Εσκί Σεχίρ, τη Σακαρία, τη Γιαλοβά και το Τεκίρνταγ.

Σημειώνεται ότι ήδη καταγράφονται μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής να είναι στα 4,2 Ρίχτερ. Σημειώνεται ότι αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό, δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους.

🚨 BREAKING: EARTHQUAKE HITS TURKEY A strong 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey. Tremors were felt in Izmir, Istanbul, Bursa, and nearby regions. Reports indicate noticeable shaking and localized damage. pic.twitter.com/j2GPB1lIvh — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό

Όπως είπε στο protothema.gr ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ- καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, ο σεισμός είχε το ίδιο επίκεντρο -νοτιοδυτικά της Προύσας, με τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που είχε γίνει στις 10 Αυγούστου. Όπως εξηγεί η δόνηση έρχεται από το ίδιο σύμπλεγμα ρηγμάτων και δεν είναι στο ρήγμα της Ανατολίας.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα, ενώ μένει να φανεί αν έχουν προκληθεί ζημιές με δεδομένο ότι ο σεισμός είναι επιφανειακός, αφού το εστιακό βάθος είναι μικρότερο των δέκα χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Λέσβου stonisi.gr ο σεισμός της Τουρκίας έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης, όσο και στα χωριά του νησιού.

«H AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας άρχισαν αμέσως να πραγματοποιούν επιτόπιες έρευνες. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

Ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου δήλωσε: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Σιντίργκι, Μπαλικεσίρ, και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί αρνητικά γεγονότα στις μονάδες του υπουργείου μας. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από όλες τις καταστροφές».