Τουρκάλα δημοσιογράφος: Οι Τούρκοι τουρίστες κρατούν ζωντανά τα νησιά αλλά οι Έλληνες δεν τους θέλουν

Η Τουρκάλα δημοσιογράφος της Hürriyet, Εμπρού Ερκέ, μετά από τετραήμερη περιοδεία στα ελληνικά νησιά, περιγράφει την εμπειρία της και τα… παράδοξα που παρατήρησε στους τοπικούς επιχειρηματίες.

Παρά τη σημαντική οικονομική συνεισφορά των Τούρκων τουριστών, η Erke αντιλήφθηκε κόπωση και ένταση σε πολλά μαγαζιά, λέει.

Όπως ισχυρίζεται η Τουρκάλα δημοσιογράφος, στη Ρόδο, μια υπάλληλος εστιατορίου της φώναξε επειδή μιλούσε δυνατά, στη Σάμο ένας ιδιοκτήτης εκφράστηκε με έντονο τρόπο για την παρουσία των Τούρκων επισκεπτών, ενώ στην Πάτμο προσπάθησαν να στριμώξουν έξι άτομα σε ένα πολύ μικρό τραπέζι.

Η δημοσιογράφος περιγράφει τα τετραήμερα βιώματά της: «Οι Έλληνες ιδιοκτήτες και υπάλληλοι φαίνεται να έχουν κουραστεί από τους Τούρκους τουρίστες. Στη Ρόδο μας φώναξαν επειδή μιλούσαμε δυνατά. Στη Σάμο, όταν είπα πόσο μου αρέσουν τα φαγητά τους και ότι θα γράψω για αυτά στην εφημερίδα, ο ιδιοκτήτης με διέκοψε έντονα λέγοντας να μη γράψω τίποτα γιατί είχε κουραστεί από την τουρκική παρουσία. Στην Πάτμο, σε ένα άλλο εστιατόριο, προσπάθησαν να στριμώξουν έξι άτομα σε τραπέζι για τέσσερις, ενώ υπήρχε άδειο τραπέζι δίπλα».

Συνεχίζει η εν λόγω δημοσιογράφος της Hürriyet: «Το παράδοξο; Οι Τούρκοι τουρίστες αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος για αυτά τα νησιά. Κάθε χρόνο, οι δήμαρχοι των νησιών διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση της Αθήνας για να διευκολύνουν την είσοδο Τούρκων τουριστών, καθώς οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες και σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ οικονομικής δραστηριότητας».

«Ιδιαίτερα σε νησιά όπως η Ρόδος, η Κως, η Μυτιλήνη και η Χίος, χωρίς τους Τούρκους επισκέπτες, εστιατόρια, ξενοδοχεία και μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Από την πληρότητα των ταβερνών το βράδυ μέχρι τις πρωινές πωλήσεις στα φούρνια και την καθημερινή κίνηση στα μάρκετ, η παρουσία των Τούρκων τουριστών "κρατά ζωντανή" την οικονομία των νησιών», λέει η Εμπρού Ερκέ.

Πηγή: lifo.gr