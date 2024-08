Τουρκία: Πύρινη κόλαση στην Σμύρνη – Κάηκαν σπίτια, απομακρύνθηκαν χιλιάδες πολίτες – Δείτε βίντεο

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, στη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/08), στο Κορδελιό και στα περίχωρα της Σμύρνης, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν κάτοικοι και τουρίστες

Στο Κορδελιό εκκενώθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 78 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD) ανέφερε ότι 3.583 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά λόγω των δασικών πυρκαγιών στην Σμύρνη, το Αϊδίνιο, το Μπολού, τη Μούγλα και τη Μανίσα.

Στις παραπάνω περιοχές, επιχειρούν συνολικά 90 εναέρια μέσα, 4.717 προσωπικό με 1.218 οχήματα. Παράλληλα, πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική εξαιτίας του καπνού.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μέχρι στιγμής έχουν καεί 16 σπίτια, ενώ την Παρασκευή το απόγευμα η φωτιά είχε κάψει εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη.

Προς στιγμήν το απόγευμα της Παρασκευής φάνηκε η πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο, ωστόσο αργότερα λόγω των ισχυρών ανέμων αναζωπυρώθηκε.

Στη Σμύρνη έσπευσε για να επιθεωρήσει το έργο της κατάσβεσης ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

Δείτε βίντεο

A forest fire inching toward residential areas in the western coastal city of Izmir, Turkey, forces evacuations as authorities fight the blaze https://t.co/PrithZXfGH pic.twitter.com/NS5aEiNMBq

— Reuters (@Reuters) August 17, 2024