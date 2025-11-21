Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ασχολήθηκε ο ίδιος προσωπικά με το θέμα του 18χρονου Μάριου και σήμερα το πρωί το κέντρο της Ιταλίας ενημέρωσε τις υγειονομικές Αρχές της χώρας μας ότι ο 18χρονος Μάριος υπεβλήθη επιτυχώς σε μεταμόσχυεση ήπατος.