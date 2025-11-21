Τη ζωή του κέρδισε εκ νέου, μετα την επιτυχή μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο, ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, ο οποίος είχε εμφανίσει οξεία ηπατική ανεπάρκεια, οφειλόμενη σε ένα εκ γενετής σπάνιο σύνδρομο, το οποίο πλήττει κυρίως το ήπαρ.

Ο 18χρονος Μάριος είχε αναχωρήσει αργά το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 16 Νοεμβρίου, με αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, για το εξειδικευμένο κέντρο μεταμόσχευσης ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ασχολήθηκε ο ίδιος προσωπικά με το θέμα του 18χρονου Μάριου και σήμερα το πρωί το κέντρο της Ιταλίας ενημέρωσε τις υγειονομικές Αρχές της χώρας μας ότι ο 18χρονος Μάριος υπεβλήθη επιτυχώς σε μεταμόσχυεση ήπατος.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ Γεωργιάδης αναφέρει: