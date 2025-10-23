Τοποθετήθηκε ATM στο Αντίρριο

ΑΤΜ τοποθετήθηκε στο Αντίρριο ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι επισκέπτες της περιοχής.

Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Αντιρρίου ικανοποιήθηκε, καθώς από την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου λειτουργεί πλέον κανονικά ΑΤΜ της τράπεζας στην Κοινότητα Αντιρρίου.

Η εγκατάσταση του ΑΤΜ έγινε έπειτα από αίτημα και συντονισμένες ενέργειες του Προέδρου της Κοινότητας Αντιρρίου, Νικόλαου Β. Ταμπάκη, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο της τοπικής επιχείρησης , χάρη στη συνεργασία και τη διάθεση του χώρου από την επιχείρηση.

Ο κ. Ταμπάκης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την επιχείρηση για τη συμβολή της, καθώς και προς τους εκπροσώπους της τράπεζας