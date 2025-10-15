Τοποθέτηση ΑΤΜ στην Τοπική Κοινότητα Λουτρού από τον Δήμο Αμφιλοχίας

Ολοκληρώθηκε σήμερα από τον Δήμο Αμφιλοχίας η τοποθέτηση ΑΤΜ στην Τοπική Κοινότητα Λουτρού για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των δημοτών της ευρύτερης περιοχής.

Μετά την τοποθέτηση ΑΤΜ στο Μενίδι, ο Δήμος Αμφιλογίας, στο πλαίσιο της αξιοποίησης του προγράμματος της Εuronet “ΑΤΜ στην κοινότητα”, προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Λουτρού με την εγκατάσταση αυτόματου μηχανήματος συναλλαγών στην κεντρική πλατεία, και συγκεκριμένα έξω από το κτήριο της Τοπικής Κοινότητας.

Μια παρέμβαση που δίνει λύση στις καθημερινές τραπεζικές ανάγκες των κατοίκων, διευκολύνοντας την καθημερινότητα τους και την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες χωρίς χρέωση.