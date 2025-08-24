Τοπόλιανα - Βαλαώρα Ευρυτανίας: Έρχεται το 4ο Φεστιβάλ Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και Αναρρίχησης
Το απόλυτο τριήμερο περιπέτειας έρχεται στα Τοπόλιανα - Βαλαώρα Ευρυτανίας, με το 4ο Φεστιβάλ Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και Αναρρίχησης.
Η ανακοίνωση:
- 4ο Φεστιβάλ Υπαίθριων Δραστηριοτήτων & Αναρρίχησης
- Τοπόλιανα – Βαλαώρα, Ευρυτανία
- 5, 6 & 7 Σεπτεμβρίου 2025
Έρχεται το απόλυτο τριήμερο περιπέτειας!
- Αναρρίχηση στα φαράγγια Μπουζουνίκου & Έυρυτου
- Ορειβατικές διαδρομές & πεζοπορίες
- Ποταμοδιάσχιση στο Γρανιτσιώτη ποταμό
- Κανό στη Λίμνη Κρεμαστών
Μια μοναδική εμπειρία στη μαγευτική φύση της Ευρυτανίας, με την υπογραφή του Ορειβατικού Συλλόγου Αγράφων.
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής:
- Νταβαρίνος Θωμάς: 6978612680
- Γκοβάρας Παναγιώτης: 6972078779
- Μπούσιος Δημήτρης: 6944384968
Μην το χάσεις – η περιπέτεια σε περιμένει!
#Ευρυτανία #Αγράφων #ΦεστιβάλΑναρρίχησης #OutdoorFestival
Δείτε την αφίσα: