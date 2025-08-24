Τοπόλιανα - Βαλαώρα Ευρυτανίας: Έρχεται το 4ο Φεστιβάλ Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και Αναρρίχησης

Τοπόλιανα - Βαλαώρα Ευρυτανίας: Έρχεται το 4ο Φεστιβάλ Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και Αναρρίχησης
Το απόλυτο τριήμερο περιπέτειας έρχεται στα Τοπόλιανα - Βαλαώρα Ευρυτανίας, με το 4ο Φεστιβάλ Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και Αναρρίχησης.

 

Η ανακοίνωση:

  • 4ο Φεστιβάλ Υπαίθριων Δραστηριοτήτων & Αναρρίχησης
  • Τοπόλιανα – Βαλαώρα, Ευρυτανία
  • 5, 6 & 7 Σεπτεμβρίου 2025

Έρχεται το απόλυτο τριήμερο περιπέτειας!

  • Αναρρίχηση στα φαράγγια Μπουζουνίκου & Έυρυτου
  • Ορειβατικές διαδρομές & πεζοπορίες
  • Ποταμοδιάσχιση στο Γρανιτσιώτη ποταμό
  • Κανό στη Λίμνη Κρεμαστών

Μια μοναδική εμπειρία στη μαγευτική φύση της Ευρυτανίας, με την υπογραφή του Ορειβατικού Συλλόγου Αγράφων.

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής:

  • Νταβαρίνος Θωμάς: 6978612680
  • Γκοβάρας Παναγιώτης: 6972078779
  • Μπούσιος Δημήτρης: 6944384968

Μην το χάσεις – η περιπέτεια σε περιμένει!

#Ευρυτανία #Αγράφων #ΦεστιβάλΑναρρίχησης #OutdoorFestival

Δείτε την αφίσα:

Ετικέτες: ΒΑΛΑΩΡΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Ευρυτανία, ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;