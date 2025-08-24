Τοπόλιανα - Βαλαώρα Ευρυτανίας: Έρχεται το 4ο Φεστιβάλ Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και Αναρρίχησης

Το απόλυτο τριήμερο περιπέτειας έρχεται στα Τοπόλιανα - Βαλαώρα Ευρυτανίας, με το 4ο Φεστιβάλ Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και Αναρρίχησης.

Η ανακοίνωση:

4ο Φεστιβάλ Υπαίθριων Δραστηριοτήτων & Αναρρίχησης

Τοπόλιανα – Βαλαώρα, Ευρυτανία

5, 6 & 7 Σεπτεμβρίου 2025

Έρχεται το απόλυτο τριήμερο περιπέτειας!

Αναρρίχηση στα φαράγγια Μπουζουνίκου & Έυρυτου

Ορειβατικές διαδρομές & πεζοπορίες

Ποταμοδιάσχιση στο Γρανιτσιώτη ποταμό

Κανό στη Λίμνη Κρεμαστών

Μια μοναδική εμπειρία στη μαγευτική φύση της Ευρυτανίας, με την υπογραφή του Ορειβατικού Συλλόγου Αγράφων.

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής:

Νταβαρίνος Θωμάς: 6978612680

Γκοβάρας Παναγιώτης: 6972078779

Μπούσιος Δημήτρης: 6944384968

Μην το χάσεις – η περιπέτεια σε περιμένει!

#Ευρυτανία #Αγράφων #ΦεστιβάλΑναρρίχησης #OutdoorFestival

Δείτε την αφίσα: