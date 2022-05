«Top Gun: Maverick»: 258 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο του box office

Από τα πλέον πολυσυζητημένα φετινά -κι όχι μόνο- blockbusters, το sequel του «Top Gun», το «Top Gun: Maverick» έχει σχεδόν μονοπωλήσει το κινηματογραφικό ενδιαφέρον τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Αρχικά με την προβολή της ταινίας στις Κάννες, παρουσία του Τομ Κρουζ και των υπόλοιπων συντελεστών, αλλά φυσικά, και της κυκλοφορίας της ταινίας στις αίθουσες την περασμένη εβδομάδα.

Η προσέλευση του κόσμου στις αίθουσες για να δει για άλλη μια φορά τον Τομ Κρουζ να φοράει την στολή του αεροπόρου Μάβερικ, ήταν κάτι παραπάνω από μεγάλη, όπως αποδεικνύουν και μόνα τους τα νούμερα.

Έτσι, στο πρώτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της ταινίας, το «Top Gun: Maverick» συγκέντρωσε ούτε λίγο ούτε πολύ έσοδα 124 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office στις ΗΠΑ, όπου προβαλλόταν σε 4.732 αίθουσες, ενώ αναμένεται μέχρι σήμερα, Δευτέρα 30 Μαΐου, να αγγίξει τα 151 εκατομμύρια δολάρια.

Στο διεθνές box office, το sequel του «Top Gun» έφτασε τα 134 εκατομμύρια δολάρια -ποσό εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς ότι η ταινία δεν παίζεται σε πολύ μεγάλες αγορές όπως αυτή της Ρωσίας και της Κίνας.

Συνολικά, επομένως, η ταινία έχει συγκεντρώσει παγκοσμίως 258 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Κάπως έτσι, με το «Top Gun: Maverick» ο Τομ Κρουζ κατάφερε να κάνει το πιο επιτυχημένο ντεμπούτο στο box office σε ολόκληρη την καριέρα του -αλλά και το πρώτο που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, είναι κι ένα από τα δυνατότερα κινηματογραφικά ανοίγματα της μεταπανδημικής περιόδου μαζί με τις ταινίες «Spider-Man: No Way Home» (260 εκατ. δολάρια), «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (187 εκατ. δολάρια) και το «The Batman» (134 εκατ. δολάρια).

Πηγή: kathimerini.gr με πληροφορίες από το Variety

