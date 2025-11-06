Τον «τσάκωσαν» με 42 γραμμάρια κάνναβης στο Αγρίνιο

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Αγρίνιο, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν 42 γραμμάρια κάνναβης, μετά από αστυνομικό έλεγχο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί της Τετάρτης (5.11.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του ναρκωτικών Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 42 γραμμάρια κάνναβης και ένας τρίφτης με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.