Τον Οκτώβριο τα Σχέδια Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας

Τον Οκτώβριο αναμένονται τα Σχέδια Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, με κυβερνητικά κλιμάκια σε επαφή με την κοινωνία μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Επαφή με την κοινωνία θα είναι το μετά τη ΔΕΘ στάδιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης. Μέχρι τώρα, λίγα 24ωρα μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η πλευρά των κυβερνητικών επιχειρεί να «διογκώσει» όσα ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό και η πλευρά της αντιπολίτευσης –παραδοσιακά- μιλά για ψίχουλα.. Όποια όμως ερμηνεία και να κάνει κάποιος στις κυβερνητικές εξαγγελίες, σημασία έχει πάντοτε και η επαφή με την κοινωνία και ιδιαίτερα με την κομματική βάση, μέρος της οποίας με βάσει των δημοσκοπήσεων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος η κυβέρνηση έχει απολέσει.

Η επαφή αυτή θα γίνει με αφορμή την παρουσίαση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε περιφερειακή ενότητα. Σχετική μάλιστα νύξη για τα Σχέδια αυτά έγινε και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ. Και εκτός απροόπτου προβλέπεται σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η Δυτική Ελλάδα να πάρει σειρά από τον επόμενο κιόλας μήνα. Η παρουσίαση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης θα συνδυαστεί μάλιστα και με επισκέψεις κυβερνητικών κλιμακίων. Αρκεί βέβαια τα κυβερνητικά κλιμάκια να μην «τσακώνονται» όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Με τον μεν πρώτον να ισχυρίζεται ότι το πακέτο των φοροελαφρύνσεων είναι το μεγαλύτερο από τη Μεταπολίτευση και το δεύτερο να μιλάει για τη μεγαλύτερη μείωση φόρων από την ίδρυση του Κράτους, το 1830….

Εφημερίδα «Συνείδηση»