Τομέα Υγείας του ΕΠΑΜ: “Οι θάνατοι από τα εμβόλια, ανθρωποκτονίες με ενδεχόμενο δόλο”

Τις θέσεις του για τους θανάτους που σχετίζονται με εμβολιασμούς αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο Τομέας Υγείας του ΕΠΑΜ .

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Τομέα Υγείας του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου:

“Ο θάνατος της 44χρονης μητέρας στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά τη χορήγηση του σκευάσματος “αντι-COVID”, είναι ο πρώτος στη χώρα μας που επισήμως αποδόθηκε στον εμβολιασμό. Έχουν προηγηθεί αρκετοί ακόμα θάνατοι στην Ελλάδα, και αρκετές χιλιάδες παγκοσμίως, οι οποίοι είτε αποσιωπήθηκαν είτε – υποτίθεται – ότι ερευνώνται για το αν συνδέονται ή όχι με αυτά τα σκευάσματα.

Και, όπως φαίνεται, θα συνεχίσουν να “ερευνώνται” επ’ άπειρον. Μαζί με τις πολλές δεκάδες χιλιάδες σοβαρές παρενέργειες, σε ανθρώπους που μέχρι χθες ήταν υγιείς και αποφάσισαν να εμπιστευτούν την υγεία τους σε μια αμφίβολης αποτελεσματικότητας(1) προληπτική παρέμβαση.

Το για ποιον λόγο όλα τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει πάνω στα γενετικά εμβόλια DNA της Astra Zeneca και μένουν στο απυρόβλητο οι εταιρείες mRNA, παρότι και αυτές καταγράφουν υψηλό αριθμό παρενεργειών και θανάτων,(2, 3) δεν το γνωρίζουμε. Ίσως είναι αποτέλεσμα καλύτερων “δημοσίων σχέσεων” (βλ. διαπλοκών) των εταιρειών αυτών, ίσως υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, γεγονός παραμένει ότι εδώ και λίγο καιρό αυτό που ήταν το απόλυτο “ταμπού”, έχει πλέον αποενοχοποιηθεί για την περίπτωση της Astra Zeneca: το να τολμήσει κάποιος ευθέως να συνδέσει τη σοβαρή βλάβη στην υγεία του εμβολιασμένου, ή τον θάνατό του, με το εμβόλιο.

Έτσι, μπορούν και βλέπουν το φως των συστημικών ΜΜΕ περιστατικά όπως αυτό που συνέβη στην Κρήτη και έχουμε την πρώτη δημόσια παραδοχή ευθύνης του εμβολίου από την πρόεδρο της Επιτροπής Εμβολιασμών, κα. Θεοδωρίδου.

Αυτό όμως που δεν αντελήφθη η κα. Θεοδωρίδου ήταν ότι αυτή της η δήλωση αποτελούσε ταυτόχρονα την ομολογία ενός εγκλήματος. Διότι, η κα. Θεοδωρίδου και οι υπόλοιποι του είδους της, που συνεχίζουν να διαλαλούν την ασφάλεια των εμβολίων γενετικής τεχνικής, φέρουν ποινικές ευθύνες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Κι ενώ ομολογεί την ηθική και ποινική της ευθύνη δίνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του δικού της θύματος, όχι μόνο εξακολουθεί να μην εισηγείται την άμεση αναστολή των εμβολιασμών, τουλάχιστον με το Astra Zeneca, αλλά συζητά την επέκταση του εμβολιασμού και σε προεφηβικές και εφηβικές ηλικίες.

Τη στιγμή που οι περισσότερες χώρες είτε έχουν σταματήσει εντελώς τους εμβολιασμούς με Astra Zeneca, είτε βάζουν κάποιους περιορισμούς σε ηλικιακές ομάδες, το ελληνικό πρόγραμμα εμβολιασμών συνεχίζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα, χωρίς να τηρείται καμιά προδιαγραφή ασφαλείας για τα συγκεκριμένα εμβόλια. Και οι “ειδικοί” παρελαύνουν στα τηλεπαράθυρα, διακηρύσσοντας ότι “το καλύτερο εμβόλιο είναι αυτό που μπορεί κανείς να το κάνει όσο γίνεται πιο σύντομα”!

Η εμπλοκή των διαφόρων επιτροπών “των σοφών” με την πολιτική διοίκηση της χώρας έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας και στην περίπτωση της επιτροπής λοιμωξιολόγων, με τη δημοσίευση των πρακτικών της, αλλά και στην περίπτωση της επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης, με την επιστολή παραίτησης του καθηγητή Βλαχογιαννόπουλου. Γιατί να αποτελεί εξαίρεση η επιτροπή εμβολιασμών; Είναι φανερό ότι πλέον δεν μιλάμε για επιτροπές επιστημόνων αλλά για εκτελεστικά όργανα της κυβερνητικής πολιτικής.

Στη δίκη της Νυρεμβέργης του 1947 όπου δικάστηκαν οι γιατροί των ναζί, η εισαγγελική αρχή χαρακτήρισε όσους γιατρούς επιτρέπουν ή συναινούν σε ιατρικά πειράματα παραπληροφορώντας, εκβιάζοντας ή πειθαναγκάζοντας τους πολίτες, ως “δολοφόνους με δίπλωμα”, και “βασανιστές με ιατρική μπλούζα”. Σε τι διαφέρει απ’ αυτούς η κ. Θεοδωρίδου και οι ομογάλακτοί της; Ενάντια στον κώδικα της Νυρεμβέργης, συνεργούν με κυβερνητικές πολιτικές που πειθαναγκάζουν τον κόσμο να λάβει μια πειραματική ένεση, αποκλείουν ανθρώπους από την εργασία τους (ΕΜΑΚ), απειλούν να αποδιοργανώσουν ακόμα περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας προκειμένου να εξαναγκάσουν τους υγειονομικούς σε εμβολιασμό, μιλούν για προνόμια σε όσους εμβολιάζονται, με το πιστοποιητικό ανοσίας παραβιάζουν θεμελιώδη, συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, έχουν εμφυσήσει έμμεσο εκβιασμό στους χώρους εργασίας, απειλούν ότι θα εμβολιάσουν τα παιδιά αν δεν συμμορφωθούν οι ενήλικες!

Προκειμένου να μην διαρραγεί ούτε στο ελάχιστο η ψευδαίσθηση της “αποτελεσματικότητας” των εμβολίων, δεν δίνεται καμία σημασία στις μαρτυρίες νοσοκομειακών ιατρών ότι περίπου το 40% όσων εισέρχονται στα νοσοκομεία της χώρας και τελικά διασωληνώνονται, είτε έχοντας μολυνθεί με COVID-19 είτε όχι, έχουν τις αμέσως προηγούμενες ημέρες εμβολιαστεί και ότι αυτός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που διατηρείται τόσο ψηλά η κάλυψη των ΜΕΘ. Σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, το ποσοστό αυτό διαρκώς αυξάνει και μάλιστα με ηλικίες που κατά κανόνα δεν απειλούνται από τον κορωνοϊό. Είδατε κανέναν από τους επιστημονικούς ή πολιτικούς πλασιέ των εμβολίων να απαιτεί τα επίσημα στοιχεία που θα επιβεβαίωναν ή θα διέψευδαν αυτές τις μαρτυρίες;

Ως Τομέας Υγείας του ΕΠΑΜ επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τον ελληνικό λαό, να αντιληφθεί την έκταση της εξαπάτησης και το μέγεθος του κινδύνου και να απαιτήσει:

· Άμεση αναστολή χορήγησης όλων των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως εμβόλια κατά της COVID-19 στη χώρα μας.

· Να ξεκινήσει άμεσα πλήρης, ενδελεχής και απόλυτα διαφανής διερεύνηση όλων των περιστατικών που φέρονται να έχουν υποστεί βλάβη ή θάνατο μετά από τη λήψη αυτών των σκευασμάτων.

· Να δοθεί έμφαση στην πρωτοβάθμια εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, την πρόληψη και την προαγωγή της γενικής υγείας και ευεξίας του κόσμου.

· Να πάψει το κράτος να παρεμβαίνει στη σχέση γιατρού – ασθενούς.

· Να πάψει κάθε συζήτηση και κάθε σκέψη για αναγκαστική επιβολή οποιασδήποτε ιατρικής πράξης”.

