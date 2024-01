Τόκιο: Έρευνα και για αμέλεια για τα αίτια σύγκρουσης του Airbus με ελικοφόρο – Εύσημα για την εκκένωση – «θαύμα»

Στις συνομιλίες που είχαν οι πιλότοι με τον πύργο ελέγχου εστιάζουν οι έρευνες προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα «ποιος έκανε το λάθος» που οδήγησε στη σύγκρουση. Οι ιαπωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπιστεί και τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους που θα βοηθήσουν στις έρευνες. Το βέβαιο είναι η πολύ καλή εκπαίδευση του πληρώματος των ιαπωνικών αερογραμμών, χάρη στην οποία κατάφεραν μέσα σε 90 μόλις δευτερόλεπτα να αρχίσουν την εκκένωση του φλεγόμενου αεροσκάφους με 379 επιβάτες.

Ήδη αξιωματούχοι του υπουργείου Μεταφορών εστιάζουν στις συνομιλίες που είχε ο πύργος ελέγχου με τους πιλότους των δύο αεροσκαφών, ενώ η αστυνομία της Ιαπωνίας έχει ανοίξει ξεχωριστή έρευνα για ενδεχόμενη αμέλεια.

Στην Ιαπωνία βέβαια μεταβαίνουν και ειδικοί από τη γαλλική Airbus που θα βοηθήσουν στις έρευνες.

Οι υπεύθυνοι των ιαπωνικών αερογραμμών που έδωσαν συνέντευξη Τύπου λένε ότι το επιβατικό αεροσκάφος είχε πάρει άδεια για να προσγειωθεί, ενώ υπάρχει και ένα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ακούγεται ελεγκτής της εναέριας κυκλοφορίας να λέει στον πιλότο να συνεχίσει κανονικά με την προσέγγιση στο διάδρομο προσγείωσης.

Πέντε από τα έξι άτομα που επέβαιναν στο μικρότερο αεροσκάφος πέθαναν. ‘Oπως μεταδίδει η δημόσια ιαπωνική τηλεόραση, ο πύργος ελέγχου είχε δώσει εντολή στον πιλότο του μικρού ελικοφόρου της ακτοφυλακής να μείνει κοντά στον διάδρομο και όχι πάνω σε αυτόν.

Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες από ανώνυμες πηγές που λένε ότι ο πιλότος είχε πάρει επίσης το πράσινο φως για να απογειωθεί από τον ίδιο διάδρομο. Το μικρό αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής που ενεπλάκη στο τρομακτικό συμβάν στο αεροδρόμιο Χανέντα, ένα από τα μεγαλύτερα της Ιαπωνίας, επιχειρούσε στις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές.

Οι ειδικοί συνδυάζουν την αυστηρή εκπαίδευσή του και τους «καλή συμπεριφορά» των επιβατών που υπάκουαν στα πρωτόκολλα ασφαλείας, για να εξηγήσουν το «θαύμα».

«Δεν βλέπω ούτε έναν επιβάτη να έχει μαζί του τις αποσκευές του. Αν οι άνθρωποι προσπαθούσαν να πάρουν τις αποσκευές καμπίνας, θα επιβράδυναν την εκκένωση », δήλωσε ο καθηγητής Εντ Γκαλέα, διευθυντής της Ομάδας Μηχανικών Πυρασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς.

Η κατάσταση του αεροσκάφους, Airbus A350, έκανε την εκκένωση δύσκολη, είπε ο καθηγητής εξηγώντας ότι «το αεροσκάφος ήταν προς τα κάτω, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν δύσκολο για τους επιβάτες να μετακινηθούν», με μόνο τρεις φουσκωτές τσουλήθρες που μάλιστα ήταν ιδιαίτερα απότομες.

Το σύστημα ανακοινώσεων του αεροσκάφους δυσλειτουργούσε επίσης κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, οπότε το πλήρωμα πτήσης έπρεπε να μεταφέρει οδηγίες χρησιμοποιώντας τηλεβόα και φωνάζοντας, ανέφερε η Japan Airlines.

Ένας επιβάτης υπέστη μώλωπες και άλλοι 13 ζήτησαν ιατρική συμβουλή λόγω δυσφορίας, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Κάμερα ασφαλείας στο αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο απαθανάτισε την στιγμή της προσγείωσης του επιβατικού αεροσκάφους της Japan Airlines και την έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτό.

UPDATE: 17 passengers of Japan Airlines plane injured in crash at Tokyo Airport https://t.co/A0kYADdGZb

— BNO News (@BNONews) January 2, 2024