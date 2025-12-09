Το «Ζωούπολη 2» ξανά στον «Άνεσις» το Σαββατοκύριακο – Θα λυθεί το μεγάλο μυστήριο στο Αγρίνιο;

Για δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο μέσα στον Δεκέμβριο θα προβληθεί στο Αγρίνιο η παιδική ταινία «Ζωούπολη 2».

To Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 η διασκεδαστική ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στο δημοτικό κινηματογράφο «Άνεσις» στις 4:30 μ.μ. με γενική είσοδο 4 ευρώ!

Οι νεοσύλλεκτοι αστυνομικοί Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μεγάλου μυστηρίου, όταν ο Γκάρι Ντε Φίδης καταφθάνει στη Ζωούπολη και σπέρνει το χάος στη μητρόπολη. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να λειτουργήσουν ως μυστικοί πράκτορες σε απροσδόκητα, νέα κατατόπια, ενώ η συνεργασία τους δοκιμάζεται όπως ποτέ ξανά.