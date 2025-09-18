Το ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει «επιστημονικές» αποδείξεις ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα

«Επιστημονικές» αποδείξεις θα παρουσιάσει το ζεύγος Μακρόν στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, σκοπεύουν να παρουσιάσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο προκειμένου να αποδείξουν ότι η κυρία Μακρόν είναι γυναίκα, αποκάλυψε πριν από μερικές ώρες ο δικηγόρος του ζεύγους μιλώντας σε podcast του BBC.

Ο Τομ Κλερ ανέφερε ότι ο Γάλλος πρόεδρος και Πρώτη Κυρία της Γαλλίας θα προσκομίσουν τα έγγραφα στο πλαίσιο της αγωγής για συκοφαντική δυσφήμηση που έχουν καταθέσει εις βάρος της συντηρητικής influencer Κάντας Όουενς, η οποία προωθεί δημοσίως την πεποίθησή της ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας. Όπως υπενθυμίζει το βρετανικό δίκτυο, οι δικηγόροι της κ. Όουενς έχουν καταθέσει αίτημα απόρριψης της αγωγής.

Μιλώντας στο podcast «Fame Under Fire», ο δικηγόρος του ζεύγους στην υπόθεση είπε ότι η Μπριζίτ Μακρόν θεωρεί τους εν λόγω ισχυρισμούς «απίστευτα ενοχλητικούς» και πως όσα λέγονται «αποσπούν την προσοχή» του Γάλλου προέδρου. «Δεν υπονοώ ότι αυτή η υπόθεση τον έχει αποσυντονίσει. Αλλά όπως θα συνέβαινε με οποιονδήποτε προσπαθεί να συνδυάσει καριέρα και οικογενειακή ζωή, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, σε επηρεάζει. Δεν είναι άτρωτος απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις επειδή είναι πρόεδρος μιας χώρας».

Ο κ. Κλερ ανέφερε ότι θα υπάρξει «μαρτυρία εμπειρογνώμονα που θα είναι επιστημονικής φύσης». Αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή, τόνισε ότι το ζευγάρι είναι έτοιμο να αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς «τόσο γενικά όσο και ειδικά».

«Είναι εξαιρετικά ενοχλητικό να σκέφτεσαι ότι πρέπει να υποστείς κάτι τέτοιο για να παρουσιάσεις αποδείξεις αυτού του τύπου... Είναι μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί με πολύ δημόσιο τρόπο, όμως είναι διατεθειμένη να το κάνει. Είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αν η ταλαιπωρία και η αμηχανία που νιώθει μέσω αυτής της έκθεσης μπορούν να οδηγήσουν στο να αποκατασταθεί η αλήθεια και να μπει ένα τέλος σε αυτήν την υπόθεση, είναι 100% έτοιμη να σηκώσει αυτό το βάρος.»

Ερωτηθείς εάν οι Μακρόν σκοπεύουν να προσκομίσουν φωτογραφίες της Μπριζίτ όταν ήταν έγκυος και στιγμιότυπα από την ανατροφή των παιδιών της, ο κ. Κλερ είπε ότι αυτό το υλικό υπάρχει και θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο, όπου υπάρχουν κανόνες για αυτού του είδους τις διαδικασίες.

Η κ. Όουενς, πρώην σχολιάστρια για το συντηρητικό αμερικανικό μέσο Daily Wire, η οποία έχει εκατομμύρια ακολούθους στα social media, έχει επανειλημμένα ισχυριστεί δημόσια ότι η Μπριζίτ Μακρόν είχε γεννηθεί άνδρας. Τον Μάρτιο του 2024, ισχυρίστηκε ότι «θα πόνταρε την επαγγελματική της υπόληψη» σε αυτήν της την πεποίθηση.

Οι ισχυρισμοί για το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν πρωτεμφανίστηκαν σε περιθωριακές διαδικτυακές ομάδες αρκετά χρόνια νωρίτερα, κυρίως μέσω ενός βίντεο στο YouTube το 2021 από τις Γαλλίδες μπλόγκερς Αμαντίν Ροΐ και Νατάσα Ρέι.

Οι Μακρόν αρχικά κέρδισαν μια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση κατά των δύο γυναικών το 2024, ωστόσο η απόφαση αυτή ανετράπη σε έφεση το 2025, για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και όχι βάσει της αλήθειας του ισχυρισμού. Οι Μακρόν προσέφυγαν κατά της απόφασης. Τον Ιούλιο, οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή κατά της κ. Όουενς στις ΗΠΑ, καταγγέλλοντας ότι «αγνόησε όλα τα αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία που αναιρούσαν τον ισχυρισμό της, προκειμένου να προωθήσει γνωστές θεωρίες συνωμοσίας και συκοφάντες».

Στις υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμησης κατά δημοσίων προσώπων που εκδικάζονται στις ΗΠΑ, οι ενάγοντες χρειάζεται να αποδείξουν «πραγματική κακόκουλη πρόθεση» - δηλαδή ότι ο εναγόμενος διαδίδει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή ενήργησε δείχνοντας αδιαφορία για την αλήθεια.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match γιατί επέλεξε με τη σύζυγό του να ακολουθήσουν τη νομική οδό, τονίζοντας ότι αισθάνθηκαν πως έπρεπε να υπερασπιστούν την τιμή τους απέναντι στις ανοησίες που ακούγονται. «Αυτή είναι μια γυναίκα που ήξερε πολύ καλά ότι είχε ψευδείς πληροφορίες και το έκανε με σκοπό να προκαλέσει βλάβη, εξυπηρετώντας μια ιδεολογία» ανέφερε για την Όουενς, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις της influencer με ηγέτες της ακροδεξιάς είναι γνωστές.

Οι δικηγόροι της κ. Όουενς κατέθεσαν αίτημα απόρριψης της αγωγής υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να έχει κατατεθεί στο Ντέλαγουερ, καθώς, όπως λένε, δεν αφορά τις επιχειρήσεις της, οι οποίες είναι καταχωρημένες στην πολιτεία. Ισχυρίζονται ότι η υποχρέωση υπεράσπισής της στο Ντέλαγουερ θα προκαλούσε «σημαντικές οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες» στην influencer.

Πηγή: protothema.gr