Το Ζαπάντι - Γενέσιο της Θεοτόκου: Γιόρτασε η Μεγάλη Χώρα στο αντάμωμα Μεγαλοχωριτών

Το Ζαπάντι - Γενέσιο της Θεοτόκου: Γιόρτασε η Μεγάλη Χώρα στο αντάμωμα Μεγαλοχωριτών

Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου γιορτή του Γενεσίου Τής Θεοτόκου το βράδυ, έλαβε χώρα στην Μεγάλη χώρα το πρώτο αντάμωμα Μεγαλοχωριτών, το οποίο διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού, "Το Ζαπάντι"......

Πλήθος συγχωριανών και όχι μόνο, κατέκλεισε τον χώρο του προαυλίου χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Χώρας (έδρα του Συλλόγου) , απολαμβάνοντας πλούσια εδέσματα υπό τούς ήχους παραδοσιακής μουσικής. "ΑΝΤΆΜΩΜΑ" ... εκδήλωση αγάπης, ενότητας, αλληλεγγύης, αλληλοεκτίμισης, αναγκαία όσο ποτέ....

Χρόνια πολλά και του χρόνου..

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μητροπολίτης Δαμασκηνός: «Ριζικές τομές στην Αιτωλοακαρνανία, για να αποφύγουμε την ερημοποίηση»

Μητροπολίτης Δαμασκηνός: «Ριζικές τομές στην Αιτωλοακαρνανία, για να αποφύγουμε την ερημοποίηση»

Την ερημοποίηση της Αιτωλοακαρνανίας προειδοποίησε ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Καμαρούλας, καλώντας σε ριζικές τομές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

09 Σεπ 2025

Ετικέτες: Ζαπάντι Αγρινίου, ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;