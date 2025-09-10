Το Ζαπάντι - Γενέσιο της Θεοτόκου: Γιόρτασε η Μεγάλη Χώρα στο αντάμωμα Μεγαλοχωριτών

Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου γιορτή του Γενεσίου Τής Θεοτόκου το βράδυ, έλαβε χώρα στην Μεγάλη χώρα το πρώτο αντάμωμα Μεγαλοχωριτών, το οποίο διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού, "Το Ζαπάντι"......

Πλήθος συγχωριανών και όχι μόνο, κατέκλεισε τον χώρο του προαυλίου χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Χώρας (έδρα του Συλλόγου) , απολαμβάνοντας πλούσια εδέσματα υπό τούς ήχους παραδοσιακής μουσικής. "ΑΝΤΆΜΩΜΑ" ... εκδήλωση αγάπης, ενότητας, αλληλεγγύης, αλληλοεκτίμισης, αναγκαία όσο ποτέ....

Χρόνια πολλά και του χρόνου..