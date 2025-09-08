To «ύστατο χαίρε» Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε κλειστό κύκλο η κηδεία του βασιλιά της μόδας

Το «ύστατο χαίρε» στον Τζόρτζιο Αρμάνι είπαν σήμερα, Δευτέρα, στενοί φίλοι και συνεργάτες, με ιδιωτική κηδεία στη γενέτειρά του.

Μετά από δύο ημέρες κατά τις οποίες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στο ανοιχτό προσκύνημα, η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι θα παραμείνει μια σεμνή ιδιωτική τελετή, με περίπου 20 καλεσμένους.

Ο Αρμάνι θα ταφεί δίπλα στους γονείς του και τον μεγαλύτερο αδελφό του σε ένα οικογενειακό παρεκκλήσι στη Ριβάλτα, ένα χωριό περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μιλάνου και κοντά στην πόλη όπου γεννήθηκε, την Πιατσέντζα.

Η σορός, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της τελετής πρόκειται να αποτεφρωθεί.

«Θα τον αποχαιρετήσουμε ως οικογένεια και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε όπως θα ήθελε. Όλα είναι έτοιμα για να τον θυμόμαστε για τη δουλειά του στη μόδα» δήλωσε ο σύντροφός του, Πανταλέο Ντελ' Όρκο, όπως έγραψε η Corriere della Sera.

«Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας φύλακας του κήπου της ομορφιάς, που έφτιαξε ο Κύριος. Έζησε την εμπειρία αυτή με την αριστοκρατική απλότητα που τον χαρακτήριζε. Συχνά η πλάση λαβώνεται, αλλά εκείνος συνέβαλε στην ανανέωσή της» τόνισε ο ιερέας της Ριβάλτα, πατέρας Τζουζέπε Μπουζάνι.

Μια σεμνή τελετή μετά από δύο ημέρες ανοιχτού προσκηνύματος

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, περίπου 16.000 άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά στο Μιλάνο για να επισκεφθούν τον νεκρικό θάλαμο του σχεδιαστή στα κεντρικά γραφεία του, το Armani Teatro, και να αποτίσουν φόρο τιμής. Η Ντονατέλα Βερσάτσε, ο δήμαρχος του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα και οι σκηνοθέτες Γκαμπριέλε Σαλβατόρες και Τζουζέπε Τορνατόρε βρέθηκαν εκεί.

Ολόκληρη η πόλη του Μιλάνου θρηνεί για τον θάνατο του εμβληματικού σχεδιαστή, που με τη δουλειά του πραγματικά απογείωσε την αίγλη της πόλης, που άλλοτε ήταν γνωστή μόνον ως βιομηχανική πρωτεύουσα της βόρειας Ιταλίας.

Το γιγαντιαίων διαστάσεων banner που έχει τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο αποτυπώνει σε εικόνα το τι σημαίνει ο Τζόρτζιο Αρμάνι για το Μιλάνο.

Πηγή: iefimerida.gr