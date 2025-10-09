Το υδροηλεκτρικό φράγμα των Κρεμαστών από ψηλά

Το υδροηλεκτρικό φράγμα Κρεμαστών κατασκευάστηκε το 1966 και δημιούργησε την μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στην Ελλάδα.

Κατά την δημιουργία της «πνίγηκαν» στα νερά της διάφορα χωριά και οικισμοί, με σημαντικότερη την Επισκοπή Ευρυτανίας στη θέση περίπου της οποίας (και δίπλα από το νέο χωριό) βρίσκεται η ομώνυμη γέφυρα που ενώνει πια τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Σε αυτό το φράγμα υπάρχουν εγκατεστημένες 4 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική ισχύ 440 MW. Στις όχθες του ποταμού, έχει τοποθετηθεί μεγάλη υδροηλεκτρική εγκατάσταση που έχει σήραγγα εκτροπής (για όσο νερό δε χρειάζεται ή απειλεί να πλημμυρίσει την περιοχή) με διάμετρο 12,5 μέτρα και μήκος 808 μέτρα.

Το φράγμα στα Κρεμαστά έχει ύψος 153 μέτρα, μήκος 450 μέτρα και σχηματίζει τεχνητή λίμνη 30.000 στρεμμάτων που μπορεί να χωρέσει 4,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό. Το φράγμα αυτό είναι το δεύτερο ψηλότερο χωμάτινο φράγμα της Ελλάδας, γιατί έλυσε πολλά προβλήματα του εξηλεκτρισμού της χώρας. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός λειτουργεί με υδροστροβίλους

πληροφορίες el.wikipedia.org / video Nature Drone Makis Theodorou