To «Welcome to UP 2023» πάει θέατρο σε Αγρίνιο και Πάτρα και «συναντά» τον Ιονέσκο και τον Μπρεχτ

Με ελεύθερη είσοδο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

To «Welcome to UP 2023», το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Νέων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, πάει θέατρο και «συναντά» τον Ιονέσκο και τον Μπρέχτ σε Πάτρα και Αγρίνιο, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με το έργο των κορυφαίων θεατρικών συγγραφέων, με ελεύθερη είσοδο.

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ- «ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ»

Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας συμμετέχει στο Φεστιβάλ με την παράσταση «Το μάθημα» του Ευγένιου Ιονέσκο από την Δραματική Σχολή και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών θα έχουν τη δυνατότητα στις 20/10 και 22/10 και ώρα 20.00 να την παρακολουθήσουν, με ελεύθερη είσοδο στο Θέατρο Μπάρρυ.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε διδασκαλία – σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη, με τους ηθοποιούς Μαριλένα Σεφτελή και Γιάννη Παναγόπουλο.

Σε μια εποχή που η αποσάθρωση της κοινωνίας παράγει συνεχώς βία και οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες επιτρέπουν την ανάπτυξη του φασισμού «Το Μάθημα» του Ιονέσκο είναι ένα εξαίρετο υλικό, -θαυμάσιο δείγμα του θεάτρου του παραλόγου – για να ανοίξει η συζήτηση, πάντα μέσω της Τέχνης, για θέματα όπως η έλλειψη επικοινωνίας, η αποδοχή της διαφορετικής άποψης, ο σεβασμός του διαφορετικού τρόπου σκέψης, το χάσμα των γενεών κ.α.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ένας ηλικιωμένος καθηγητής, παραδίδει μαθήματα Γεωγραφίας, αριθμητικής και γλωσσολογίας σε νεαρές κοπέλες. Απαιτεί μέσω της γνώσης την πλήρη υποταγή της μαθήτριας. Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι που δεν επικοινωνούν. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.

Λίγα λόγια για συγγραφέα

Ο Ευγένιος Ιονέσκο είναι Ρουμάνος θεατρικός συγγραφέας, από τους επιφανέστερους εκπροσώπους του θεάτρου του παραλόγου. Έργα του είναι: Οι καρέκλες, ο Ρινόκερος, Δολοφόνος χωρίς αμοιβή, το Μάθημα, η Φαλακρή τραγουδίστρια.

(Φωτογραφίες: Ασημίνα Χριστοπούλου)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΟΫΝΕΡ

Το ΔH.ΠE.ΘE. Αγρινίου και η Θεατρική Ομάδα Πανεπιστημιακών Τμημάτων Αγρινίου- Πατρών, παρουσιάζουν στο πλαίσιο του Welcome to UP 2023, με ελεύθερη είσοδο για τους φοιτητές, την παράσταση «Ιστορίες του κυρίου Κόυνερ» του Μπέρτολτ Μπρεχτ.

Πρόκειται για μικρά, αλλά λαμπρά δείγματα πεζού λόγου που αποτυπώνουν πυκνά την κοινωνική κριτική του Μπρεχτ, αλλά και την ηθική του διδαχή. Η παράσταση για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών θα δοθεί στις 20/10 στο Αγρίνιο.

Το ΔH.ΠE.ΘE. Αγρινίου και η Θεατρική Ομάδα Πανεπιστημιακών Τμημάτων Αγρινίου- Πατρών, συνεργάζονται για 17η συνεχή χρονιά. Η συγκεκριμένη παράσταση μάλιστα συμμετείχε και στην 17η Διεθνή Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου του ΔH.ΠE.ΘE. Σερρών.

Παίζουν: Ταρσηζία Αγγελάρη, Κωνσταντίνος Αγιασώτης, Ιάκωβος Αποστόλου Βασίλης Γκιτάκος, Νίκη Ζαχαριάδη, Νεφέλη Ίσαρη, Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Σοφία Καραχάλιου, Αποστόλης Κίτσιος, Στέλλα Λαδάκη, Άννα Λεντούδη, Βάνα Μακρά, Γιώργος Μουσμουλίδης, Νίκη Μπερερή, Καλλιόπη Νικήτα Καττιάννα Ντελοπούλου, Μαρία Παπαγεωργάκη, Δήμητρα Τσουμάνη, Ιωάννα- Μαρία Φαρμάκη, Φωτεινή Φράγκου, Βασίλης Ψάλτης.

σκηνοθεσία: ΚΑΤΙΑ ΖΑΡΚΑΔΑ

κοστούμια: η ομάδα

φωτισμοί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ζωντανή μουσική: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΤΑΚΟΣ

βοηθός σκηνοθέτη: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ

Λίγα λόγια για το έργο:

Οι «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΟΫΝΕΡ» άρχισαν να γράφονται το 1927 και τελείωσαν στις αρχές της δεκαετίας του ΄50, λίγο πριν από το θάνατο του Μπρεχτ. Είναι μικρά αλλά λαμπρά δείγματα πεζού λόγου που αποτυπώνουν πυκνά την κοινωνική κριτική του Μπρεχτ, αλλά και την ηθική του διδαχή. Ο ήρωάς τους είναι πολυσήμαντος: το όνομά του (Keuner) πλησιάζει υπαινικτικά τη λέξη Keiner (κανένας). Τα πεζά του Μπρεχτ δείχνουν τη συμπεριφορά του ατόμου, του κ. Κόυνερ, απέναντι σε φαινόμενα της καθημερινής ζωής και τις αντιδράσεις του απέναντι σε καθιερωμένες καταστάσεις

Η ιστορία της Θεατρικής Ομάδας Πανεπιστημιακών Τμημάτων

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

