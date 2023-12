Το Βόρειο Σέλας στη Δράμα

Τα χρώματα του ουρανού ήταν απίστευτα και όσοι ήταν ξύπνιοι στη Δράμα, είδαν το βόρειο Σέλας.

Όπως αναφέρει το National Oceanic and Atmospheric Administration, σήμερα σημειώθηκε ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα στη Γη με αποτέλεσμα το Βόρειο Σέλας να γίνει ορατό σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο αυτό έκανε την εμφάνισή του και στις αρχές Νοεμβρίου βάφοντας κόκκινο τον ουρανό σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Εκτός όμως από την Ελλάδα το Βόρειο Σέλας έγινε ορατό και στη Ντακότα στις ΗΠΑ.

Although the aurora wasn’t as impressive as we expected, we still didn’t leave empty handed. Some distant pillars danced over the North Dakota countryside near Manvel, ND.#NDwx #Auroraborealis #northernlights @spann @TamithaSkov @Vincent_Ledvina pic.twitter.com/pNMQ0ovFMu

— Elan Azriel (@elanazriel) December 1, 2023