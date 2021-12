Τo viral βίντεο από το «Μόνος στο σπίτι» για… τις μεταλλάξεις και τα εμβόλια

Με κάποιες μικρές «τροποποιήσεις» σε μία διάσημη σκηνή της ταινίας «Μόνος στο Σπίτι», η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου John Hopkins περιέγραψε τον τρόπο που οι παραλλαγές «Δέλτα» και «Όμικρον» ανταγωνίζονται μεταξύ τους αλλά και τον ρόλο του εμβολίου στην τελική εξολόθρευσή τους.

Το έξυπνο βίντεο, όπως ήταν φυσικό, είχε μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο.

"This is my body, I have to defend it!" 🏠

Reminder: Being vaccinated and boosted is your best line of defense against severe illness from COVID-19.

— Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (@JohnsHopkinsSPH) December 21, 2021