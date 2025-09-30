Το βίντεο με τα… γαλλικά στο δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ήταν το Μήλον της Έριδος για την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ του πρώην Δημάρχου Νίκου Καραπάνου και του Προέδρου των Εργαζομένων Δήμου Μεσολογγίου Βασίλη Μπαρμπετάκη στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μια παρατήρηση του Νίκου Καραπάνου σχετικά με την τοποθέτηση της διευθύντριας του δήμου Αρετής Γκόρου, την οποία ο πρώην Δήμαρχος εξέλαβε ως αλλαγή στάσης που ενδεχομένως να προέκυψε για να ευνοηθεί στις κρίσεις υπαλλήλων που αναμένονται, φαίνεται ότι ήταν η αιτία των αντεγκλήσεων μεταξύ των δύο που κατέληξαν σε… «γαλλικά».

Ο κ. Μπαρμπετάκης πήρε αμέσως τον λόγο και με επιθετικό τρόπο απείλησε τον κ. Καραπάνο με Εισαγγελέα.

Ο τελευταίος θεώρησε ότι απειλείται η θεσμική του υπόσταση με αποτέλεσμα να απαντήσει έντονα και να ανάψουν τα αίματα. «Κε Μπαρμπετάκη θα κυκλοφορείτε στον δρόμο με φουστίτσα» είπε μεταξύ άλλων πάνω στην ένταση ο κ. Καραπάνος θέλοντας να δείξει ότι η στάση του Προέδρου των Εργαζομένων δεν δείχνει αμεροληψία.

Προηγουμένως ο κ. Καραπάνος αποκάλυψε ότι είχε λάβει μήνυμα ευχαριστιών από την κα Γκόρου και της επέρριψε αλλαγή στάσης ενώ ανέφερε ότι έχει και συγγενική σχέση με τον κ. Β. Μπαρμπετάκη. Μάλιστα προέτρεψε για του λόγου το αληθές να γίνει άρση και του τηλεφωνικού απορρήτου αν χρειαστεί!

