Το Varko Bay ακόμη «αγνοείται», αλλά τo Vathiavalli Resort έρχεται

Στη σύσταση νέας εταιρείας η οποία συνδέεται με ένα νέο ξενοδοχείο στο Βαθυαβάλι Πογωνιάς – Παλαίρου στην Αιτωλοακαρνανία, που παρουσιάζει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης προχώρησαν δύο γνωστά ονόματα του real estate.

Πρόκειται, σύμφωνα με το newsit.gr για τον Πέτρο Πολίτη, επικεφαλής της τεχνικής εταιρείας Έπακρον και τον Gal Wagner, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει έναν πολύ μεγάλο αριθμό έργων στο ελληνικό real estate. Η νέα εταιρεία έχει διακριτικό τίτλο Vathiavalli Resort και μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι το… χρυσάφι της Αιτωλοακαρνανίας και της Πογωνιάς Παλαίρου έχει ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια και η Ολλανδικών συμφερόντων RND Investments Greece, η οποία είχε ανακοινώσει το 2023 ότι δρομολογεί την τουριστική ανάπτυξη Varko Bay. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν νεότερα για τη συγκεκριμένη επένδυση της τάξεως των 180 εκατ. που αρχικά σχεδιαζόταν να τεθεί σε λειτουργία τον… Απρίλιο του 2026.

To επενδυτικό σχέδιο Varko Bay κανείς μέχρι σήμερα δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει ότι έχει ματαιωθεί. Οι τελευταίες πληροφορίες ήθελαν την επενδυτική εταιρεία RND Investments να προσπαθεί να βρει άλλον επενδυτή και να πουλήσει την έκταση των 182 στρεμμάτων στη χερσόνησο Βαρκό της Πογωνιάς. Οι έως τώρα συζητήσεις δεν έχουν τελεσφορήσει πάντως, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το τίμημα που φαίνεται να έχει καταβάλλει η RND Investments για να αποκτήσει αυτή την προνομιακή έκταση στην Πογωνιά με θέα το Ιόνιο δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, ίσως να μην ξεπερνά τα τρία εκατ. ευρώ, ωστόσο με το «χαρτί» της Στρατηγικής Επένδυσης και του εγκεκριμένου ειδικού χωροταξικού σίγουρα θα ζητά ένα πολύ υψηλότερο τίμημα για να προβεί στην πώληση της έκτασης…