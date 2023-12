Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τις δέκα καλύτερες στιγμές της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε και όπως φαίνεται οι τάπες είχαν την τιμητική τους.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα με αρκετό… ελληνικό άρωμα:

Check out the top plays from Round 16

‘Top Plays of the Round’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/4pakv96ibc

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 23, 2023