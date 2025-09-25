Tο TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά

Γνωστή στον κόσμο του TikTok ήταν η 57χρονη Λένα Καρασταμάτη, η εργαζόμενη στην Καθαριότητα του δήμου Καβάλας που έχασε τη ζωή της ξαφνικά το πρωί της Τετάρτης.

Η 57χρονη είχε γίνει γνωστή όταν μία γυναίκα την είχε καταγράψει εν ώρα εργασίας στην υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Καβάλας και είχε ανεβάσει το βίντεο στο TikTok.

Μέσα σε λίγες μέρες, το βίντεο στο TikTok το 1,5 εκατομμύριο προβολές, με περισσότερα από 155.000 likes. Κάτω από το βίντεο της Λένας Καρασταμάτη, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι είχαν καταθέσει τα σχόλια τους για την εικόνα – όλα αποθεωτικά για τη γυναίκα που φαινόταν περιποιημένη και δυνατή να εκτελεί το καθήκον της εργασίας της σε ένα πεδίο που πολλοί από εμάς πιθανόν να προσπαθούσαμε να αποφύγουμε. «Αυτό είναι λειτούργημα, όχι απλά μια δουλειά», «Σεβασμός σε αυτές τις γυναίκες που κάνουν ό,τι δεν τολμούν πολλοί άντρες», «Τη βλέπω κάθε μέρα, είναι βράχος», «Μπράβο», είναι μερικά μόνο από αυτά.

Ένα από τα σχόλια, όμως, ξεχωρίζει διότι με κεφαλαία γράμματα, γράφει: «ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ <3». Το σχόλιο έρχεται από τη Στέλλα Ηλιάδου, μια νεαρή γυναίκα, που δήλωσε με αυτόν τον τρόπο την περηφάνεια της για τη μητέρας, δεχόμενη εξίσου πολλά «συγχαρητήρια» από τους χρήστες του TikTok.

Η Στέλλα Ηλιάδου μάλιστα, είναι γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό από την παρουσία της στο The Voice της περασμένης τηλεοπτικής σεζόν. Εκεί, στη φάση των blind oditions είχε τραγουδήσει το «Είναι που δεν μπορώ» της Μαρίζας Ρίζου, κάνοντας και τους 4 κριτές να γυρίσουν τις καρέκλες τους, έστω και την τελευταία στιγμή!

Συλλυπητήρια από τους χρήστες του TikTok για τον θάνατο της Λένας Καρασταμάτη

Κάτω από το βίντεο που δείχνει την Λένα Καρασταμάτη εν ώρα εργασίας, οι χρήστες του TikTok γράφουν από χθες μια λέξη συμπαράστασης στην οικογένεια της γυναίκας που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή. Η ίδια ήταν μητέρα 4 παιδιών, ιδιαίτερα αγαπητή στην πόλη της Καβάλας αλλά και στο διαδίκτυο.

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε και ο δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης. «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος. Η Ελένη Καρασταμάτη υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της. Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της».

