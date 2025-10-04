Το Θέρμο θέλει κάτι να «χτίσει» με τη λίγη και δυνατή νεολαία

Το Θέρμο θέλει κάτι να «χτίσει» με τη λίγη και δυνατή νεολαία, ετοιμάζοντας την πρότασή του για να διεκδικήσει να γίνει η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2026

Θα περίμενε κανείς το νέο που θα ακούσει από το Δήμο Θέρμου, που βιώνει τα τελευταία χρόνια μια τεράστια δημογραφική συρρίκνωση, να είναι κάτι που να αφορά την τρίτη ηλικία, καθώς πλέον μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι οι ηλικιωμένοι.

Κι όμως ο Δήμος Θέρμου προσπαθεί να πάει κόντρα. Και ετοιμάζει την πρότασή του για να διεκδικήσει να γίνει η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2026. «Μπορεί η νεολαία στον τόπο μας να είναι λίγη, αλλά είναι δυνατή, δημιουργική και αποφασισμένη. Αυτή τη δύναμη θέλουμε να αναδείξουμε και να δώσουμε βήμα και ρόλο στους νέους που μένουν εδώ, αλλά και σε όσους ονειρεύονται να επιστρέψουν» ανέφερε ο Δήμαρχος της περιοχής Σπύρος Κωνσταντάρας εξηγώντας το σκεπτικό του Δήμου Θέρμου πίσω από αυτή του την πρόθεση.

Και μακάρι ο Δήμος Θέρμου να καταφέρει να «χτίσει» κάτι καλό με τη λίγη και δυνατή νεολαία της περιοχής.

Γιατί είναι προφανές ότι όση προστασία και φροντίδα χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, άλλη τόση και ακόμη περισσότερη χρειάζεται η νεολαία. Μακάρι αυτό να το είχε αντιληφθεί το πολιτικό σύστημα της χώρας, πολύ νωρίτερα, για να μη βρισκόμασταν σήμερα στο σημείο χρόνο με το χρόνο να μετράμε απλώς και μόνο τη δημογραφική συρρίκνωση της χώρας.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν έχουν ούτε τη θεσμική αρμοδιότητα, ούτε τις οικονομικές δυνατότητες να κάνουν πολλά πράγματα έστω για την άμβλυνση του προβλήματος. Θέλοντας και μη περιορίζονται σε υποστηρικτικές και συμβολικές παρεμβάσεις το κεντρικό Κράτος είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Αν το ήθελε όμως…

Εφημερίδα Συνείδηση