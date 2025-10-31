Το Θέρμο απέκτησε ΚΗΦΗ – “Ενεργοποιήθηκε” πλέγμα δράσεων για την υποστήριξη των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα

Το Θέρμο απέκτησε ΚΗΦΗ και τα εγκαίνια έκανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Τα ΚΗΦΗ είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας για άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων ο κ. Φαρμάκης επεσήμανε μεταξύ άλλων: Σήμερα στο Θέρμο, προσθέσαμε μία ακόμη ψηφίδα στο μωσαϊκό της κοινωνικής αλληλεγγύης που διαμορφώνουμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δημιουργούμε ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων για την υποστήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα ΚΗΦΗ. Είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας για άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα.

Ο Δήμος Θέρμου ανταποκρίθηκε και προχωρά ήδη στη λειτουργία του ΚΗΦΗ δίνοντας μια σημαντική διέξοδο στους ηλικιωμένους και τις οικογένειες τους. Συνεχίζουμε με έργα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, γιατί πιστεύουμε πως είναι δείκτης προόδου κάθε κοινωνίας