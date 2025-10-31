Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Θέρμο
Θέρμο

Το Θέρμο απέκτησε ΚΗΦΗ – “Ενεργοποιήθηκε” πλέγμα δράσεων για την υποστήριξη των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα

Τα ΚΗΦΗ δίνουν μια σημαντική διέξοδο στους ηλικιωμένους και τις οικογένειες τους

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Το Θέρμο απέκτησε ΚΗΦΗ και τα εγκαίνια έκανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας. Τα ΚΗΦΗ είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας για άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων ο κ. Φαρμάκης επεσήμανε μεταξύ άλλων: Σήμερα στο Θέρμο, προσθέσαμε μία ακόμη ψηφίδα στο μωσαϊκό της κοινωνικής αλληλεγγύης που διαμορφώνουμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δημιουργούμε ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων για την υποστήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα ΚΗΦΗ. Είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας για άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα.

Ο Δήμος Θέρμου ανταποκρίθηκε και προχωρά ήδη στη λειτουργία του ΚΗΦΗ δίνοντας μια σημαντική διέξοδο στους ηλικιωμένους και τις οικογένειες τους. Συνεχίζουμε με έργα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, γιατί πιστεύουμε πως είναι δείκτης προόδου κάθε κοινωνίαςΤο Θέρμο απέκτησε ΚΗΦΗ - "Ενεργοποιήθηκε" πλέγμα δράσεων για την υποστήριξη των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα Το Θέρμο απέκτησε ΚΗΦΗ - "Ενεργοποιήθηκε" πλέγμα δράσεων για την υποστήριξη των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα Το Θέρμο απέκτησε ΚΗΦΗ - "Ενεργοποιήθηκε" πλέγμα δράσεων για την υποστήριξη των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα Το Θέρμο απέκτησε ΚΗΦΗ - "Ενεργοποιήθηκε" πλέγμα δράσεων για την υποστήριξη των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Pink the City»: Μήνυμα από το Αγρίνιο για την πρόληψη του καρκίνου του...

Αγρίνιο: Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων – Πλήθος κόσμου στον εσπερινό

Αγρίνιο – Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες»

AGROWN 2025: Δείτε live το συνέδριο για το μέλλον της αγροδιατροφής στο Αγρίνιο

Αγρίνιο: Συγκλονίζει το αντιπολεμικό έργο του Δημήτρη Δήμα στην οδό Βλαχερνών

Πιλάτες στο Πάρκο: Οι γυναίκες του Αγρινίου στέλνουν μήνυμα ζωής ενάντια στον καρκίνο...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.