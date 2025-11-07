Το Θεατρικό Εργαστήρι Ακτίου – Βόνιτσας παρουσιάζει την «Τελετή» του Παύλου Μάτεσι σε Μεγανήσι και Πρέβεζα

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας συνεχίζει το ταξίδι του με στόχο να καλλιεργήσει και να αναδείξει τη θεατρική τέχνη στις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο της φθινοπωρινής περιοδείας του, το Θεατρικό Εργαστήρι, ταξιδεύει στο Μεγανήσι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, όπου θα παρουσιάσει στις 11:30 π.μ. στους πολίτες του νησιού το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι «Η Τελετή» και στην Πρέβεζα την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 στο πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας (πρώην Όαση στις 7:30 μ.μ. Θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις της ευρύτερης περιοχής.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Παυλιδάκης

Χορογραφία: Άνθη Μάτα

Ερμηνεύουν: Βιβή Αθήνη, Δέσποινα Μακρή, Δήμητρα Μασούρα, Δώρα Μάγγου,

Κατερίνα Γκουβεράκη, Νίκη Χούνου, Κωνσταντίνα Πούλιανου, Ερωφύλη Καπλάνη,

Κατερίνα Μπουκουράνη και ο Διονύσης Τσακαλώζος.

Παραγωγή: Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας

Η αφίσα της παράστασης: