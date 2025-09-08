Το τελευταίο αντίο στον Τζόρτζιο Αρμάνι - Σήμερα η κηδεία του θρυλικού μόδιστρου

Χιλιάδες πολίτες, σχεδιαστές μόδας, πολιτικοί, επιχειρηματίες και προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και του θεάματος κατέφθασαν στη Μιλάνο για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι. Σήμερα η κηδεία του θρυλικού μόδιστρου.

Ο Ιταλός σχεδιαστής, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών την Πέμπτη, τιμήθηκε με ένα συγκινητικό λαϊκό προσκύνημα στο Teatro Armani, τον χώρο όπου εδώ και πενήντα χρόνια παρουσιάζονταν οι κολεξιόν του οίκου μόδας που ίδρυσε.

Το λαϊκό προσκύνημα στο Teatro Armani

Το Σάββατο, περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι μπήκαν στον χώρο που είχε διαμορφωθεί με λευκά τριαντάφυλλα και κεριά. Ανάμεσά τους βρέθηκαν η δήμαρχος του Μιλάνου, η σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι της ιταλικής και διεθνούς μόδας.

Η ροή των επισκεπτών συνεχίστηκε και την Κυριακή, με την ουρά να σχηματίζεται από τις 7 το πρωί. Συνολικά, πάνω από 15.000 άνθρωποι από όλη την Ιταλία βρέθηκαν στη Μιλάνο μέσα στο Σαββατοκύριακο για να πουν το τελευταίο «αντίο».

Οι προσωπικότητες που έδωσαν το παρών

Στην τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι σχεδιαστές Luisa Lusardi (Max Mara), Santo Versace, οι Dean και Dan Caten (Dsquared2), καθώς και ο πρόεδρος της Λομβαρδίας Attilio Fontana, που χαρακτήρισε τον Armani «ιδιοφυΐα και σπουδαίο επιχειρηματία».

Παρόντες ήταν επίσης η υπουργός Παιδεία και Έρευνας Anna Maria Bernini, ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Νάπολι Aurelio De Laurentiis, ενώ από τον χώρο της τέχνης και του αθλητισμού έδωσαν το παρών η ηθοποιός Isabella Ferrari, η Afef Jnifen, η Cristina Parodi, η Ολυμπιονίκης Federica Pellegrini και ο πρώην ποδοσφαιριστής Marco Tardelli.

Συγκινητικές μαρτυρίες πολιτών

Πέρα από τις προσωπικότητες, πλήθος απλών πολιτών θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον σχεδιαστή. Ο κάτοικος Μιλάνου Christian Moncada δήλωσε: «Πάντα ξεχώριζε για την κομψότητά του, το στιλ του και, πάνω απ’ όλα, για την απλότητα και τη σεμνότητά του. Νομίζω πως θα πρέπει να τον θυμόμαστε για την απίστευτη ικανότητά του να είναι μεγάλος μέσα από την απλότητα».

Ο Alfonso Di Gennaro, που ταξίδεψε από το Τορίνο, ανέφερε: «Ήμασταν πάντα πελάτες του. Ήρθα ειδικά για να τον αποχαιρετήσω. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να τον αφήσω να υπογράψει στο χέρι της γυναίκας μου. Αυτό θα μας τον θυμίζει για πάντα».

Η κηδεία στο Rivalta di Gazzola

Η κηδεία του Giorgio Armani θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το απόγευμα σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα. Ο σχεδιαστής θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι, όπου βρίσκονται ήδη οι γονείς του, Μαρία και Ούγκο, καθώς και ο αδελφός του, Σέρτζιο.

Το χωριό θα βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για την τελετή, ενώ σύμφωνα με ιταλικά μέσα ο Armani επισκεπτόταν συχνά το Rivalta τόσο για να τιμήσει την οικογενειακή ταφική στήλη όσο και για να απολαύσει τοπικές γεύσεις, όπως τα περίφημα «tortelli con la coda».

Το Μιλάνο θα τον τιμήσει ξανά

Το Μιλάνο θα αποχαιρετήσει και πάλι τον «Βασιλιά Giorgio» στις 28 Σεπτεμβρίου, με μια λαμπερή επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera, αφιερωμένη στα 50 χρόνια ιστορίας του οίκου Armani.

