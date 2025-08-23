Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελείται η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική, σε ηλικία 59 ετών

Σε μήνυμά της η οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου αναφέρει: «Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

