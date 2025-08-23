Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

90195c24-kideia-vesyropoulou3

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελείται η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική, σε ηλικία 59 ετών

Σε μήνυμά της η οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου αναφέρει: «Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, θα τελεστεί σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, η κηδεία του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

23 Αυγ 2025

