Το τελευταίο «αντίο» στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου – Κηδεύεται αυτή την ώρα στον Χολαργό (εικόνες)

Φίλοι και συγγενείς έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού για να αποχαιρετήσουν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, στα 41 της χρόνια από καρκίνο.

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τον σύντροφό της και τους φίλους της.

Στην εκκλησία έφτασε ο σύντροφος της εκλιπούσας μαζί με την κόρη του Μελίνα Νικολαΐδη και η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο. Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαϊδη, οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.

Φωτογραφίες από το κοιμητήριο Χολαργού:

Πηγή: protothema.gr