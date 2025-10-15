Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με ασυνήθιστη φρασεολογία

Με φρασεολογία που δεν μας έχει συνηθίσει, ως σύμβουλος της Πολιτείας, το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε πρόσφατο ψήφισμά του παίρνει θέση απέναντι στην κυβερνητική πρόθεση για μεταφορά των Πολεοδομιών από τους Δήμους στο Κτηματολόγιο.

Συγκεκριμένα το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας χαρακτηρίζει την όλη συζήτηση, που άνοιξε η κυβέρνηση λαϊκιστική, υπογραμμίζοντας πως είναι «μία ακόμα άκαιρη και άκυρη αερολογία. «Ένα μετέωρο βήμα στο κενό από πολιτικούς που δεν έχουν την παραμικρή ζύμωση με την καθημερινότητα των υπηρεσιών» προσθέτει ακόμη το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με μια αναφορά που μοιάζει να φωτογραφίζει τον ίδιο Πρωθυπουργό, όταν είναι γνωστό ότι είναι δική του η πρωτοβουλία για να φύγουν οι Πολεοδομίες από τους Δήμους.

Βεβαίως το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στο ψήφισμά του κάνει μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί με τη χρόνια υποστελέχωση και την πολυνομία, και ουσιαστικά επαναλαμβάνει μια κριτική που κάνουν ακόμη και οι γαλάζιοι Δήμαρχοι σε σχέση με τις Πολεοδομίες.

Ωστόσο εντυπωσιάζεται κανείς όταν διαβάζει στο ψήφισμα του ΤΕΕ ότι «η προσπάθειααυτής της “μεταρρύθμισης” των αρίστων θα πέσει στο κενό…» Θυμίζει λες και μιλά εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ…

Από την άλλη όμως υπάρχει λόγος για να μιλά έτσι το ΤΕΕ. Και αυτό γιατί για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση αποφασίζει κάτι χωρίς να ζητήσει τη γνώμη των ειδικών και τη γνώμη των θεσμικών οργάνων, των επίσημων συμβούλων της Πολιτείας, όπως το ΤΕΕ…

Εφημερίδα «Συνείδηση»