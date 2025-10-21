Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για τη συνάντηση με το Δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, με αφορμή τη συνάντηση με το Δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση:

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 ο πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Κέκελος, μαζί με εκπροσώπους από τη Διοικούσα Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με το Δήμαρχο Αγρινίου κο Παπαναστασίου Γεώργιο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, τον Δήμο και τη λειτουργία των υπηρεσιών του. Από πλευράς του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας υπήρξε ξεκάθαρη πρόθεση για ουσιαστικό διάλογο και μεταφορά της ανησυχίας των μηχανικών για σειρά θεμάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα τόσο των συναδέλφων όσο και των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο – ένα ζήτημα κομβικής σημασίας για το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας – καθώς και στο πρόβλημα που ανακύπτει με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των πολεοδομιών από τους Δήμους. Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας εξέφρασε σαφώς τη θέση του υπέρ της διατήρησης των αρμοδιοτήτων στους Δήμους, μεταφέροντας την αγωνία του τεχνικού κόσμου για την ενδεχόμενη αποδιοργάνωση των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε η παραδειγματική λειτουργία της Πολεοδομίας Αγρινίου, η οποία εδώ και χρόνια εξυπηρετεί με συνέπεια και τεχνική επάρκεια τους πολίτες και τους μηχανικούς της περιοχής.

Τέλος, από την πλευρά του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας υπογραμμίστηκε η ανάγκη για θεσμική και σταθερή συνεργασία σε τεχνικά και πολεοδομικά θέματα, προς όφελος των μηχανικών και της τοπικής κοινωνίας. Το ενδιαφέρον του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας παραμένει ενεργό και διαρκές για την ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.