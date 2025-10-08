Το συγκινητικό βίντεο της Χριστίνας Σταρακά από την εκδήλωση “Τιμούμε τους Πρωταθλητές μας”

Η Χριστίνα Σταρακά, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο από τη μεγάλη εκδήλωση «Τιμούμε τους Πρωταθλητές μας», που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλίατης, στο κατάμεστο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.

Η εκδήλωση, που “ξεχείλισε” από νιάτα, συγκίνηση και περηφάνια, τίμησε 120 αθλήτριες και αθλητές από όλη την Αιτωλοακαρνανία, οι οποίοι διακρίθηκαν σε πανελλήνιους, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αγώνες, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει και εμπνέει.

Στην ανάρτησή της η Χριστίνα Σταρακά σημειώνει:

«Όταν βλέπεις 120 νέους ανθρώπους να ανεβαίνουν στη σκηνή, να λάμπουν από χαρά και προσπάθεια, νιώθεις πως όλος ο αγώνας, αξίζει.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον αγαπημένο μου φίλο και Γραμματέα του Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Βασίλη Σκουντή, για τον μοναδικό συντονισμό και τη ζεστασιά με την οποία έντυσε τη βραδιά, καθώς και την ραδιοφωνική παραγωγό, Γωγώ Φαρμάκη, που με το χαμόγελο και την παρουσία της έκανε την εκδήλωση ακόμα πιο φωτεινή.

Ευχαριστώ θερμά τον Ισίδωρο Κούβελο, Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), τον Μιχάλη Μουρούτσο, Χρυσό Ολυμπιονίκη Ταεκβοντό και Β΄ Αντιπρόεδρο της Ε.Ο.Ε και τον Σπύρο Ζαννιά, Αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.) και Μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τένις (ITF), που απηύθυναν χαιρετισμό μέσω βίντεο.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Θανάση Ζαννιά, πρώην Γραμματέα Τομέα Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, καθώς και τον Τομέα Αθλητισμού και το Δίκτυο Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων για τη στήριξη τους στην εκδήλωση.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αθλητές και στις αθλήτριές μας, στους γονείς που είναι το σταθερό τους στήριγμα, στους προπονητές και στους συλλόγους που καθημερινά καλλιεργούν αξίες και όνειρα.

Δείτε ένα βίντεο από τη μοναδική αυτή βραδιά, που δεν ήταν απλώς μια γιορτή επιτυχιών, αλλά μια υπενθύμιση πως η νέα γενιά της Αιτωλοακαρνανίας μας δείχνει τον δρόμο — με πίστη, δουλειά και καρδιά.»

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο καταξιωμένος αθλητικός δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής, ενώ την παρουσίαση έκανε η Αγρινιώτισσα ραδιοφωνική παραγωγός Γωγώ Φαρμάκη.

Η πρωτοβουλία της Χριστίνας Σταρακά αποτέλεσε μια υπερκομματική γιορτή του αθλητισμού και της νέας γενιάς, αναδεικνύοντας το ήθος, την προσπάθεια και την πίστη των νέων ανθρώπων της Αιτωλοακαρνανίας. Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη φορά που βουλευτής του νομού πραγματοποιεί μια τέτοια εκδήλωση.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης: