Το συγκινητικό «αντίο» του Σπύρου Κωνσταντάρα - «Χρωστάω πολλά στον Χρήστο Παπαδημητρίου»

Με μία συγκινητική ανάρτηση ο Σπύρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον δικηγόρο, Χρήστο Παπαδημητρίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Ο νομικός καταγόταν από την Μακρυνεία, σταδιοδρόμησε στο Μεσολόγγι και διακρινόταν για τις ικανότητές του, ήταν ανήσυχο πνεύμα και πολυγραφότατος.

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Πριν τριάντα χρόνια ακριβώς πήγα ως νέος δικηγόρος στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου και στην πρώτη μου Δίκη γνώρισα τον δικηγόρο Χρήστο Παπαδημητρίου , αφού με τον γιο του Θωμά είμασταν συμφοιτητές.

Έκτοτε με περιέβαλλε με αγάπη , υποστήριξη , νομικές συμβουλές , νουθεσίες και υποδείξεις για την άσκηση της μαχόμενης δικηγορίας.

Χρωστάω πολλά στον Χρήστο Παπαδημητρίου.

Σήμερα έφυγε από την ζωή , παραμένει όμως ζωντανός στην μνήμη μας και αλησμόνητος στην καρδιά μας.

Άριστος επιστήμονας , έντιμος άνθρωπος , λαμπρός οικογενειάρχης , πονεμένος πατέρας αφού έχασε την αγαπημένη του και μονάκριβη θυγατέρα του Χριστιάνα, πράος και λόγιος πνευματικός άνθρωπος του Μεσολογγίου, τακτικός αρθρογράφος για κοινωνικά και τοπικά ζητήματα.

Είμαστε τυχεροί όσοι τον γνωρίσαμε , συνεργαστήκαμε μαζί του επαγγελματικά και απολαύσαμε την παρέα του , με την αυστηρή του κρίση και το πηγαίο χιούμορ που διέθετε.

Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και αγάπη .

Εκφράζω εγκάρδια συλλυπητήρια στην οικογένεια του».