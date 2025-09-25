Το #StilettoChallenge του TikTok… με ελληνική πινελιά και ποτήρια ρετσίνας

Ελληνική εκδοχή απέκτησε το #StilettoChallenge του TikTok με μια τολμηρή προσπάθεια πάνω σε ποτήρια ρετσίνας!

Πρόκειται για το #StilettoChallenge, το οποίο προέκυψε από το βίντεο κλιπ της Nicki Minaj για το τραγούδι FTCU. Στο συγκεκριμένο πλάνο, η γνωστή ράπερ εμφανίζεται να εκτελεί χορευτικές κινήσεις ισορροπώντας σε ψηλοτάκουνες γόβες στιλέτο. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να μιμηθούν το σκηνικό, μετατρέποντάς το σε διαδικτυακή «πρόκληση» που εξαπλώθηκε με ταχύτητα στα social media.

Ωστόσο, η τάση αυτή δεν άργησε να έχει και σοβαρές συνέπειες: σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του TikTok, αρκετές γυναίκες τραυματίζονται στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν σε γόβες 15 εκατοστών, ενώ μια Ρωσίδα influencer υπέστη κάταγμα σε σπόνδυλο.

Στην Ελλάδα, το challenge εμφανίστηκε με μια ιδιαίτερη παραλλαγή: μια νεαρή προσπάθησε να εκτελέσει την κίνηση πατώντας πάνω σε ποτήρια με ρετσίνα. Παρά την επικινδυνότητα του εγχειρήματος, στάθηκε τυχερή καθώς δεν τραυματίστηκε. Στα σχόλια του βίντεο, πάντως, επικράτησε καταιγισμός αντιδράσεων, με άλλους να διασκεδάζουν και άλλους να προειδοποιούν για τους κινδύνους.

Δείτε το βίντεο: