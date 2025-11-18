Tο σκάφος των 25 εκατ. που κάηκε στον Πειραιά

Πριν από λίγες ημέρες τυλίχτηκαν στις φλόγες και βυθίστηκαν τέσσερα σκάφη στην μαρίνα Ζέας. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα από ένα ξύλινο ιστιοφόρο το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια από και προς την Αίγινα.

Το σκάφος ήταν δεμένο και η φωτιά λόγω των υλικών επεκτάθηκε γρήγορα σε διπλανά σκάφη. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών που κατέφθασαν με 8 οχήματα αλλά και τη βοήθεια με τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, δεν κατέστη δυνατόν να σωθούν.

Ζημιές εκατομμυρίων…

Ο τελικός απολογισμός ήταν να καταστραφούν τέσσερα σκάφη. Το ένα από αυτά με την ονομασία Sancuary, ήταν ένα Mangusta Oceano το οποίο ναυπηγήθηκε στην Ιταλία το 2019. Είχε μήκος 43 μέτρα και η αξία του ήταν στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Το συγκεκριμένο πολυτελές σκάφος μισθωνόταν αντί του ποσού των 250.000 ευρώ την εβδομάδα, μπορούσε να φιλοξενήσει 10 guests και 9 άτομα πλήρωμα.

Είχε από τζακούζι μέχρι μπαρ…

Μεταξύ άλλων, είχε τζακούζι, μπαρ κ.ά., ενώ η συνολική ισχύς των δύο κινητήρων άγγιζε τους 3.000 ίππους. Να σημειώσουμε επίσης πως η χωρητικότητα των ρεζερβουάρ ήταν στα 55.000 λίτρα με μέση κατανάλωση 400 λίτρα την ώρα.

