Το σχολείο της Ψερίμου επαναλειτουργεί μετά από 16 χρόνια - Με έναν μαθητή ο αγιασμός στην Τέλενδο

Την ώρα που η δημογραφική κρίση κλείνει το ένα σχολείο μετά το άλλο στην επαρχία, το κουδούνι του δημοτικού σχολείου Ψερίμου , το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, επαναλειτουργεί μετά από 16 χρόνια.

Όπως λέει στο iefimerida.gr ο δήμαρχος Καλύμνου, Ιωάννης Μαστροκούκος -εκεί όπου ανήκει διοικητικά η ακριτική Ψέριμος- το σχολείο στο νησί αναμένεται να επαναλειτουργήσει με μια νηπιαγωγό και μια δασκάλα οι οποίες είναι τακτικό προσωπικό και βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους προκειμένου να υποδεχτούν τους μικρούς μαθητές την Πέμπτη (11/9) , ημέρα που είθισται να γίνεται ο αγιασμός.

«Παιδιά στο σχολείο σημαίνει ζωή στο νησί»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο στο σχολείο της Ψερίμου θα φιλοξενήσει δύο μαθητές στην πρώτη τάξη του δημοτικού, ενώ ακόμη δύο παιδιά έχουν εγγραφεί στο νηπιαγωγείο. «Τέσσερα παιδιά στο σχολείο του νησιού, σημαίνει ζωή, με ότι αυτό συνεπάγεται. Στο παρελθόν η Ψέριμος έσφυζε από ζωή. Είχε ένα πενταθέσιο σχολείο. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά».

Για τους λόγους που το σχολείο θα επαναλειτουργήσει ξανά στην Ψέριμο ο κ. Μαστροκούκος σημειώνει: «Ήρθε μια νέα οικογένεια στο νησί, ενώ μια ακόμη θα αναγκαζόταν να μετακομίσει στην Κάλυμνο εάν δεν ξανάνοιγε το σχολείο προκειμένου τα παιδιά να μορφωθούν. Προχωράμε σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για να είναι όλα έτοιμα την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς. Προσπαθούμε συνεχώς να δίνουμε κίνητρα για να μείνουν ζωντανά και να μην ερημώσουν τα νησιά μας».

Σημειώνεται πως στο νησί της Ψερίμου τον χειμώνα μένουν μόνιμα περίπου 30 κάτοικοι, σύμφωνα με τον δήμαρχο, εάν και στην πρόσφατη απογραφή του 2021 ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού είναι μεγαλύτερος.

Το δημοτικό σχολείο θα στεγαστεί στο ίδιο κτίριο με το νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργεί στην Ψέριμο από το 2023 και δημιουργήθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες οικογενειών με μικρά παιδιά.

Με έναν μαθητή ο αγιασμός στο σχολείο της Τελένδου

Την ίδια στιγμή εάν και το σχολείο της Τελένδου -ανήκει και αυτό διοικητικά στον δήμο Καλυμνίων- συνεχίζει κανονικά τη λειτουργεία του, ο αγιασμός της Πέμπτης θα τελεστεί με μόνο έναν μαθητή, γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει πανελλαδικά.

Όπως λέει ο δήμαρχος ο οποίος σήμερα βρέθηκε στο νησί και εκεί γίνονται όλες οι εργασίες προκειμένου το σχολείο να υποδεχθεί τον έναν μαθητή του ο οποίος πάει στην 4η τάξη του δημοτικού.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον κ. Μαστροκούκο ο αγιασμός της Πέμπτης (11/9) θα τελεστεί με την παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Δημήτριου Χούπη.

