Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Τα βασικά σημεία του 21σέλιδου σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ότι εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ και τη Χαμάς θα πρέπει να γίνει επιστροφή όλων των ομήρων που βρίσκονται στη Γάζα, ζωντανών και νεκρών. Με την επιστροφή όλων των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 καταδικασμένους σε ισόβια, καθώς και 1.700 Παλαιστινίους που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου παραδίδονται τα λείψανα, το Ισραήλ θα επιστρέφει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων.

Αν Ισραήλ και Χαμάς αποδεχθούν την πρόταση, οι εχθροπραξίες θα τερματιστούν άμεσα. Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει το σχέδιο, αυτό θα εφαρμοστεί σε περιοχές που θα παραδοθούν από τον ισραηλινό στρατό σε παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας, με ενισχυμένη ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα

Κατά την εφαρμογή της συμφωνίας, θα ανασταλούν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων αεροπορικών και πυροβολικών βομβαρδισμών.

Με την αποδοχή της συμφωνίας, θα σταλεί άμεσα πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Η διανομή βοήθειας θα γίνεται χωρίς παρεμβολές από τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω του ΟΗΕ και των οργανισμών του, καθώς και της Ερυθράς Ημισελήνου.

Επίσης, κανείς Παλαιστίνιος δεν θα εξαναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα. Οσοι το επιθυμούν θα είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει, ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί βάσει προτύπων, οροσήμων και χρονοδιαγραμμάτων που θα συνδεθούν με τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης, σε συμφωνία με τις ισραηλινές και παλαιστινιακές δυνάμεις, τις εγγυήτριες χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι θα γίνει με τη Χαμάς

Μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν σε ειρηνική συνύπαρξη και θα καταθέσουν τα όπλα θα λάβουν αμνηστία. Τα μέλη της Χαμάς που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς χώρες υποδοχής.

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις θα δεσμευτούν να μην έχουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα ή έμμεσα.

Η μεταπολεμική Γάζα

Σύμφωνα με το σχέδιο θα δημιουργηθεί Ειδική Οικονομική Ζώνη με προνομιακούς δασμούς και όρους πρόσβασης που θα καθοριστούν με συμμετέχουσες χώρες. Παράλληλα, θα εκπονηθεί αναπτυξιακό οικονομικό σχέδιο από τον Τραμπ για την ανασυγκρότηση της Γάζας.

Η Γάζα θα διοικείται προσωρινά από μεταβατικό τεχνοκρατικό παλαιστινιακό συμβούλιο, το οποίο θα είναι «αποπολιτικοποιημένο». Στο συμβούλιο θα συμμετέχουν Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου.

Πρόεδρος του οργάνου θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ, μαζί με άλλους ηγέτες κρατών που θα ανακοινωθούν – ανάμεσά τους ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ. Το όργανο αυτό θα καθορίσει το πλαίσιο και θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου:

Εναρξη διαλόγου Ισραήλ – Παλαιστινίων για «πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής και ευημερούσας συνύπαρξης».

Η Γάζα θα καταστεί «αποριζοσπαστικοποιημένη, ζώνη χωρίς τρομοκρατία» που δεν θα απειλεί τους γείτονές της.

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Αραβες και διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα.

Πηγή: kathimerini.gr