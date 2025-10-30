Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Το Σάββατο στο Μεσολόγγι η ημερίδα για Θαλάσσιο Τουρισμό και Γαλάζια Οικονομία

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) υπενθυμίζουν τη διεξαγωγή της ημερίδας «Θαλάσσιος Τουρισμός & Γαλάζια Οικονομία στη Δυτική Ελλάδα: Ευκαιρίες και Προοπτικές», το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30, στο Μέγαρο Χρυσόγελου (Φρειδερίκου Κατάσου & Μιχάλη Μακρή, Μεσολόγγι).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Western Greece Forum Messolonghi 2025, με στόχο την ανάδειξη των προοπτικών του θαλάσσιου τουρισμού και της γαλάζιας οικονομίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων, λιμενικών ταμείων και επιχειρήσεων τουρισμού, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος και ο Πρόεδρος Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) Νεκτάριος Καλαντζής.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

