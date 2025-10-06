Το ρεζιλίκι του Μπισμπίκη με την επίσκεψη στον Ρούτσι - Τον "άδειασε" δημόσια η σύζυγος του απεργού πείνας

Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα για τους λάθους λόγους και τα ατοπήματά του, δεν έχουν τέλος. Μετά την επίσκεψή του στον Πάνο Ρούτσι, η σύζυγος, διέψευσε δημόσια ότι ζήτησε αυτόν και τη Δέσποινα Βανδή να τον επισκεφθούν

Ακόμα και εκείνοι που φάνηκαν πιο επιεικείς μαζί του με την υπόθεση των ζημιών που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του στη γειτονιά του, στη Φιλοθέη, ξημερώματα Σαββάτου, γυρνώντας από κρητικό πανηγύρι, τώρα πώς να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα;

Ότι δηλαδή επισκέφτηκε τον Πάνο Ρούτσι, τον απεργό πείνας που διακινδυνεύει τη ζωή του για να πάρει τις απαντήσεις για τον γιο του που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, δηλώνοντας στις κάμερες ότι ο τραγικός πατέρας ζήτησε να δει εκείνον και τη Δέσποινα Βανδή!

Το άδειασμα από τη σύζυγο του Ρούτσι, προκάλεσε φυσικά αντιδράσεις στα social media με τους χρήστες να κάνουν λόγο για ακόμα μία δημόσια γελοιοποίηση του Βασίλη Μπισμπίκη ενώ πολλοί αναρωτιούνται γιατί προβαίνει σε τέτοιες αυτοεξευτελιστικές κινήσεις.

Η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Λίγα 24ωρα μετά την κράτησή του για τις ζημιές που προκάλεσε στη Φιλοθέη, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Σύνταγμα, στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Ο τραγικός πατέρας, μέσα από την απεργία πείνας, απαιτεί την άδεια για να προχωρήσει στην εκταφή του γιου του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, και για να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε αρκετή ώρα στο πλευρό του απεργού πείνας, με τον οποίο και συζητούσαν. Λίγο πριν αποχωρήσει από το σημείο, ο Βασίλης Μπισμπίκης έκανε δηλώσεις και είπε στους δημοσιογράφους ότι επισκέφτηκε τον Πάνο Ρούτσι κατόπιν επιθυμίας του απεργού πείνας. Πώς να φανταζόταν κανείς ότι έλεγε ένα θρασύτατο ψέμα;

"Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή"

"Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δε θέλω να πω τίποτα άλλο", είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Το άδειασμα από τη σύζυγο του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα

Το πρωί της Κυριακής, η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας για 22η ημέρα, Μιρέλα ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής "Χαμογέλα και πάλι" του MEGA. Η Μιρέλα Ρούτσι αφού μίλησε για τον εφιάλτη που ζουν από τη μέρα που ο 22χρονος γιος του έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών και αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας του συζύγου της.

Μέσα σε όλα, η Μιρέλα Ρούτσι ρωτήθηκε και αν καλούν επώνυμους εκεί που βρίσκεται ο σύζυγός της προκειμένου να πάρει μεγαλύτερη προβολή το θέμα, φέρνοντας το παράδειγμα του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδή.

"Όχι. Κατηγορηματικά όχι", είπε αρχικά η Μιρέλα Ρούτσι.

Τότε η Σίσσυ Χρηστίδου τη ρώτησε αν υπάρχει πιθανότητα να τον είχε καλέσει ο σύζυγός της με εκείνη να απαντά, "Δε νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι".

thetoc.gr