Το προσφυγικό ιστορικό υπόβαθρο «συνδέει» τους Δήμους Αγρινίου και Κηφισιάς

Το προσφυγικό ιστορικό υπόβαθρο «συνδέει» τους Δήμους Αγρινίου και Κηφισιάς! Η αδελφοποίηση του Δήμου Αγρινίου με τον Δήμο Κηφισιάς ήταν το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

Όπως ανέφερε στην εισήγησή της η αντιδήμαρχος Αγρινίου Μαρία Παπαγεωργίου το συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στους δύο δήμους είναι το κοινό προσφυγικό ιστορικό υπόβαθρο, που προκύπτει από το όνομα «Νέα Ερυθραία».

Υπενθυμίζεται ότι πλέον στο Δήμο Κηφισιάς υπάγεται η περιοχή της Νέας Ερυθραίας (όπως και της Εκάλης) και υπάρχει «σύνδεση» με τη Νέα Ερυθραία στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο και το όνομα «Ερυθραία» που οι πρόσφυγες από την χερσόνησο της Ερυθραίας και στο Αγρίνιο, αλλά και στην περιοχή της Κηφισιάς, συνιστά όπως ανέφερε η Μαρία Παπαγεωργίου «μία ισχυρή γέφυρα σύνδεσης μεταξύ των δύο δήμων».

Την αδελφοποίηση των δύο Δήμων ουσιαστικά έχουν προτείνει και οι προσφυγικοί σύλλογοι που υπάρχουν και στις δύο περιοχές.

Η αδελφοποίηση ψηφίστηκε ήδη προ 15ημερο από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς και σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου. Έτσι το επόμενο διάστημα θα προγραμματιστούν και οι περαιτέρω διαδικασίες αδελφοποίησης των δύο δήμων.

Δημήτρης Παπαδάκης