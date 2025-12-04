Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου θα παρουσιαστεί στην ΕΣΗΕΑ

29
Το εορταστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, μιας κορυφαίας στιγμής μνήμης και τιμής της νεότερης ελληνικής ιστορίας θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.).
Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τον Δήμο Μεσολογγίου στις 12:00 στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος Ε.Σ.Η.Ε.Α. στο πλαίσιο της έναρξης του εορταστικού κύκλου για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.