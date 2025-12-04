Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου θα παρουσιαστεί στην ΕΣΗΕΑ

Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τον Δήμο Μεσολογγίου στις 12:00 στην αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος Ε.Σ.Η.Ε.Α. στο πλαίσιο της έναρξης του εορταστικού κύκλου για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.