Το πρόγραμμα της λαϊκής αγοράς της Ναυπάκτου για το Σάββατο

Το πρόγραμμα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Ναυπάκτου για αύριο:
Σάββατο 13.6.2020
1.Δυτικά-έμπροσθεν 2ου Γυμνασίου
2.Περιοχή Παζαριών
ΔΥΤΙΚΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΚΡΙΓΚΟΣ ΤΙΜΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΚΟΛΙΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΙΚΗ 13/06/2020 – ΠΑΖΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΥΣΣΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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