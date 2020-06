Το πρόγραμμα του “Ελληνίς” για το καλοκαίρι του 2020

Το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου “Ελληνίς”. Ώρα προβολής 9:30 καθημερινά.

Στις ταινίες κάθε Κυριακή & Τετάρτη στο ένα εισιτήριο είσοδος για δύο για δύο άτομα.

1-2-3 | 6 • Ραντεβού στο Belle Époque – La Belle Époque

4-5-6 | 6 • Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς

7 | 6 • Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει – Mary Poppins Returns

8-9-10 | 6 • Η Αλήθεια – La Vérité / Truth

11-12-13 | 6 • Ο Φάρος – The Lighthouse

14 | 6 • Toy Story 4

15-16 | 6 • Παράσιτα – Gisaengchung / Parasite

17-18 | 6 • Joker

19-20 | 6 • Τζούντι – Judy

21-22 | 6 • Jojo Rabbit

23 | 6 • 1917

24 | 6 • Ιστορία Γάμου – Marriage Story

25-26 | 6 • Κόντρα σε Όλα – Le Mans ’66 / Ford v Ferrari

27-28 | 6 • Ευτυχία

29-30 | 7 • Τιμώμενος Επισκέπτης – Guest of Honor

2-3-4 | 7 • Παιχνίδια Ζευγαριών – Doubles Vies

5 | 7 • Χωρίς Οικογένεια – Remi Sans Famille

6-7-8 | 7 • Πόνος και Δόξα – Dolor y Gloria / Pain and Glory

9-10-11-12 | 7 • Σκοτεινά Νερά – Dark Waters

13-14-15 | 7 • Πινόκιο – Pinocchio

16-17-18-19 | 7 • Ρουά Ματ – Fahim

20-21-27-28 | 7 & 3-4 | 8• «Εχθροί Εξ Αίματος» – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Θεατρική Παράσταση

22 | 7 • Sonic – Sonic the Hedgehog

23 | 7 • Ρεβέκκα – Rebeca

24 | 7 • Notorious

25 | 7 • Η Ταβέρνα της Τζαμάϊκα – Jamaica Inn

26 | 7 • Τα 39 Σκαλοπάτια – The 39 Steps

29 | 7 • Playmobil: Η Ταινία – Playmobil: The Movie

30-31 | 7 & 1-2 | 8 • Η Καλοσύνη των Ξένων – The Kindness of Strangers

5 | 8 • Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ – Frozen II

6-7-8-9 | 8 • Οι Μεταφραστές – Les Τraducteurs

10-11-12 | 8 • Για την Μικρή Σάμα – For Sama

13-14-15-16 | 8 • Made in Italy

17-18 -19 | 8 • Το Κόλπο του Αιώνα – The Heist of the Century

20-21-22-23 | 8 • Tenet

24-25-26 | 8 • Ένας Υπέροχος Γείτονας A Beautiful Day in the Neighborhood

27-28-29-30 | 8 • Το Μοτίβο των Δολοφόνων – The Postcard Killings

31 | 8 & 1-2 | 9 • Μουλάν – Mulan

3-4-5 | 9 • Το Ταξίδι στην Ελλάδα – The Trip to Greece

6 | 9 • Ο Βασιλιάς των Λιονταριών – The Lion King

7 | 9 • Η Ομορφιά της Ύπαρξης – About Endlessness

8 | 9 • Ένα Περιστέρι Έκατσε σε Ένα Κλαδί Συλλογιζόμενο την Ύπαρξή του A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence

9 | 9 • Υπάρχει Θεός, το Όνομά της Είναι Πετρούνια God Exists, Her Name Is Petrounia

10-11-12-13 | 9 • Wonder Woman

14 | 9 • Μια Λευκή, Λευκή Μέρα – A White, White Day

15 | 9 • Και Μετά Χορέψαμε – And Then We Danced

16 | 9 • Κλέφτης Αλόγων – Οut Stealing Horses

17 | 9 • Το Τρένο Θα Σφυρίξει Τρεις – High Noon

18 | 9 • Chinatown

19 | 9 • Το Κυνήγι του Κλέφτη – To Catch a Thief

20 | 9 • Ληστεία αλά Ιταλικά – The Italian Job

21-22-23 | 9 • The Beatles: Get Back

24-25-26-27 | 9 • Ένα Ήσυχο Μέρος 2 – A Quiet Place Part II

Το παραπάνω πρόγραμμα, μπορεί να τροποποιηθεί.

Παρακαλούμε επιβεβαιώνετε τις ακριβείς ημέρες προβολών.