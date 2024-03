To Positively Different Short Film Festival ταξιδεύει στο Βερολίνο

Το PDSFF, το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που φέρνει εδώ και πέντε χρόνια στο αθηναϊκό κοινό ιστορίες αθέατες, ταξιδεύει στο Βερολίνο και το Moviemento Cinema για να προβάλλει τις βραβευμένες ταινίες της φετινής διοργάνωσης!

Στη φετινή διοργάνωση, PDSFF24 – Love& Revolt, 41 ταινίες μικρού μήκους μας συστήνουν κόσμους δύσβατους αλλά και συναρπαστικούς και μας καλούν να χαθούμε μέσα τους.

Με χιούμορ, ευαισθησία, τόλμη και περιέργεια, δημιουργοί από 22 χώρες, εκφράζουν κοινά ερωτήματα και ανησυχίες, σε μια τετραήμερη γιορτή αφιερωμένη στη διαφορετικότητα, τον έρωτα και την ανατροπή, που θα λάβει χώρα από τις 7 έως τις 10 Μαρτίου στον κινηματογράφο Άστορ, στο κέντρο της Αθήνας.

Την τελευταία μέρα, Κυριακή 10 Μαρτίου, οι ταινίες που θα λάβουν τα Βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Ελληνικής Παραγωγής από την κριτική επιτροπή, το Βραβείο Επιμελητικής Ομάδας, και το Βραβείο Κοινού, θα προβληθούν ταυτόχρονα σε Αθήνα, Κωνσταντινούπολη και Βερολίνο.

Την Κυριακή 10 Μαρτίου, στις 19:00, είναι προγραμματισμένη η προβολή στο Kino Moviemento, Kottbusser Damm 22, 10967, στο Βερολίνο.

Σε ότι αφορά τα εισιτήρια, θα κοστίζουν 5€, ενώ τα μειωμένα 3€. Η προπώληση θα πραγματοποιείται μέσω του site του Moviemento και ξεκινά από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τo The Greek Film Festival in Berlin είναι υποστηρικτής της προβολής τoυ Positevely Different Short Film Festival στο Βερολίνο, ως WARM-UP του φεστιβάλ.

Λίγα λόγια για το Possitively Different Short Film Festival:

Το φύλο, η σεξουαλικότητα, η φυλή, η τάξη, η εθνικότητα, η θρησκεία, η αρτιμέλεια – είναι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν το παρόν και το μέλλον, τα εμπόδια και τις προοπτικές μας.

Το PDSFF εστιάζει στα σημεία τομής τους ακολουθώντας ιστορίες χαρακτήρων, ατόμων και κοινοτήτων που βιώνουν καταπίεση λόγω ταυτοτήτων που φέρουν. Φωτίζοντας πτυχές της διαδρομής ζωής των «άλλων» – άλλοτε με ρεαλισμό και χιούμορ κι άλλοτε με αφαίρεση και πειραματισμό – το φεστιβάλ φιλοδοξεί να δώσει χώρο στην από κοινού δημιουργία, τη δικτύωση και τη διαμόρφωση κοινών διεκδικήσεων.

Πηγή: Europolitis.eu