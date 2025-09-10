Το Παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου: Ένα σημαντικό μνημείο στη Γουριά Μεσολογγίου

Το Ιερό Παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, που βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό Γουριά Μεσολογγίου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και παλαιότερα μνημεία της περιοχής.

Το ιστορικό παρεκκλήσι χρονολογείται από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Κάθε χρόνο, στις 29 Αυγούστου, εορτάζεται η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, με πλήθος πιστών να συμμετέχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις.

Η ιστορική σημασία του παρεκκλησίου και η πλούσια παράδοση του πανηγυριού το καθιστούν πόλο έλξης για πιστούς και επισκέπτες, ενώ η εορτή του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου συμβολίζει την πίστη, την παράδοση και τη ζωντάνια της τοπικής κοινότητας.

Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να συνδυαστεί η ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου και αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του Μεσολογγίου.

Δείτε το βίντεο: