Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στην Πανελλήνια Έκθεση Άρτας

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρουσιάζει καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, VR και μηχανικής μάθησης στην 11η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας, φέρνοντας την τεχνολογία κοντά στους επισκέπτες.

Η ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο της 11ης Πανελλήνιας Έκθεσης Άρτας 2025, το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσιάζει καινοτόμες δράσεις και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικής Μάθησης, Μηχανικής Όρασης και Εικονικής Πραγματικότητας που έχουν αναπτυχθεί από τους ερευνητές του Εργαστηρίου στο πλαίσιο των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τεχνολογίες αιχμής και να πάρουν μια πρώτη γεύση για το πώς η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει το παρόν και μέλλον.

Επιπρόσθετα μπορούν να ενημερωθούν για την επιχειρηματική αξιοποίηση της τεχνολογίας και τις δυνατότητες δημιουργίας τεχνοβλαστών και την μετατροπή της επιχειρηματικής ιδέας σε επιτυχημένη επιχείρηση.

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου παρουσιάζει δύο πρόσφατες εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, τις οποίες ανέπτυξε:

Η πρώτη προσφέρει μια διαδραστική εικονική περιήγηση στο Κάστρο της Άρτας, αναδεικνύοντας τα σημεία ενδιαφέροντος εντός των τειχών. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μσυμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει γνώσεις σχετικά με την ιστορία της Άρτας και του Κάστρου. Αυτή η δραστηριότητα θα ενθαρρύνει τη συνεργασία, την αναζήτηση γνώσης και τη δημιουργικότητα στους μαθητές.

Η δεύτερη εφαρμογή επιτρέπει στους μαθητές να εξερευνήσουν τον «ψηφιακό αντίγραφο» της πόλης της Άρτας από εναέρια οπτική γωνία, εξερευνώντας το φυσικό της ανάγλυφο και τα κύρια πολιτιστικά της μνημεία. Παράλληλα, η εφαρμογή θα προσφέρει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την ιστορία κάθε μνημείου, συνδυάζοντας την ψηφιακή εξερεύνηση με την πολιτιστική μάθηση.

Επίσης στο περίπτερο μας θα παρουσιαστούν οι παρακάτω τεχνολογικές εφαρμογές:

Ένα προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα για τον χειρισμό μικρών σκαφών, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας. Προσφέρει ρεαλιστικές εξομοιώσεις σε ποικιλία συνθηκών πλου, συμβάλλοντας στην ουσιαστική εκπαίδευση μελλοντικών και εν ενεργεία κυβερνητών μικρών σκαφών.

Ένα καινοτόμο σύστημα μηχανικής όρασης για την παρακολούθηση και προστασία του οικοσυστήματος των αλυκών στη Λιμνοθάλασσα της Ροδιάς. Χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα σε συνδυασμό με εναέριες καταγραφές μέσω drones, παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Μία εφαρμογή προηγμένων τεχνικών μηχανικής όρασης για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση άγριας ορνιθοπανίδας. Στόχος της είναι η έγκαιρη πρόληψη της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών μέσω συστημάτων drone και άλλων εξειδικευμένων συσκευών.

Μεθοδολογίες και τεχνικές για την οργάνωση και ανάλυση νομοθετικών κειμένων με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, καθιστώντας τα πιο κατανοητά και εύκολα προσβάσιμα. Πρόκειται να δημιουργεί μια πλατφόρμα που εντοπίζει αυτόματα κρίσιμα σημεία, παρέχει περιλήψεις και απεικονίζει τις συνδέσεις μεταξύ νόμων, διευκολύνοντας πολίτες, δικηγόρους και ερευνητές.

Ένα προηγμένο διαδικτυακό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), το οποίο ενσωματώνει εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Οι επισκέπτες στο περίπτερο του Εργαστηρίου καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία υποστήριξης δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων.

Θα τους δοθεί η δυνατότητα να μάθουν πώς νέοι άνθρωποι με καινοτόμες ιδέες μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Θα ανακαλύψουν παραδείγματα από την Πράσινη, Γαλάζια και Κυκλική Οικονομία, θα μάθουν για τη σημασία της συνεργασίας και της καθοδήγησης, και θα εμπνευστούν να γίνουν οι ίδιοι «νέοι επιχειρηματίες» που αξιοποιούν τη γνώση και τη δημιουργικότητά τους για να βελτιώσουν τον κόσμο γύρω τους.