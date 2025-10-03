Το «Παναγία Ελεούσα» συγχαίρει τη Ρόζα Φλώρου για την τιμητική της διάκριση

Το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα» συγχαίρει τη Ροδάνθη-Ρόζα Φλώρου, Πρόεδρο της Βυρωνικής Εταιρείας Ι.Π. Μεσολογγίου, για την τιμητική της διάκριση με το μετάλλιο Member of the Most Excellent Order of the British Empire.

 

Η ανακοίνωση:

Η Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος, οι νέοι με νοητική αναπηρία και οι εργαζόμενοι του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», Νομού Αιτωλ/νίας (Μεσολόγγι-Αγρίνιο), εκφράζουμε στην κυρία Ροδάνθη-Ρόζα Φλώρου, Πρόεδρο της Βυρωνικής Εταιρείας Ι.Π. Μεσολογγίου, τα θερμότατα συγχαρητήριά μας για την άκρως τιμητική διάκρισή της με το μετάλλιο Member of the Most Excellent Order of the British Empire.

Της ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και Καλή Επιτυχία στο μεγάλο και υψηλό έργο της.

03 Οκτ 2025

Ετικέτες: διακριση, Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα», ΡΟΖΑ ΦΛΩΡΟΥ, Συγχαρητήρια

