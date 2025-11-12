«To παλτό» έρχεται να μας ξαναζεστάνει στο Μικρό Θέατρο Αγρινίου με τέσσερις παραστάσεις

Η παράσταση «Το παλτό» που διασκεύασε και σκηνοθέτησε η Κατερίνα Καραδήμα και αγαπήθηκε από κοινό θα ανέβει ξανά στο «Μικρό Θέατρο» στο Αγρίνιο (Κέντρου 26) για τέσσερις παραστάσεις μέσα στο Νοέμβριο.

Πρόκειται το έργο του Νικολάι Γκόγκολ που περιγράφει την ιστορία ενός «μικρού» ανθρώπου και τη μικρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε από το περιβάλλον του στην παγωμένη Ρωσία.

H ιστορία ενός μικρού ανθρώπου

Ο χειμώνας του Ακάκι Ακάκιεβιτς από τη μακρινή Ρωσία, έρχεται να παγώσει το χρόνο με μια ιστορία ενός μικρού ανθρώπου και να ζεστάνει το μέσα μας όπως ποτέ άλλοτε. Ο μικρός αυτός υπαλληλάκος,o Ακάκιος, που ζει αθόρυβα και αόρατα, που δεν πιάνει καθόλου χώρο και που ζει και δουλεύει σαν το μυρμήγκι, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ενοχλεί όλο το σύμπαν για ένα απλό παλτό. Ένας μικρός άνθρωπος που κατά λάθος έπεσε σε αυτόν τον σκληρό κόσμο, αναγκάζεται να ζει και να υπάρχει ανάμεσά μας σε μια καθημερινότητα βίας, χλευασμού και αδιαφορίας.

Όταν το παλιό του παλτό πεθαίνει, αναγκάζεται και κατορθώνει μέσα από μεγάλες στερήσεις και αιματηρές οικονομίες να αγοράσει ένα καινούριο παλτό, που του δίνει ζεστασιά, κύρος και αποδοχή. Όταν όμως ένα βράδυ, πέφτει θύμα κλοπής, χάνει το πολύτιμο παλτό του και μαζί με αυτό, τα όνειρά του, την αξιοπρέπειά του και την ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο. Μοναδική του διαφυγή ο δικός του ονειρικός κόσμος και η επιστροφή στην παιδική του ηλικία, σε όποια μνήμη τον κάνει να νιώθει ασφαλής. Εκεί που όλοι τρέχουμε όταν κάποιος μάς πειράζει, μάς κοροϊδεύει, μάς λέει χοντρό, γυαλάκια, φλώρο, σπυράκια, σκελετό, ασπρουλιάρη, Αλβανό, μαύρο, γκέι, χωριάτη, μάς κλέβει το φαγητό, μάς χτυπάει, μάς κλέβει τα λεφτά, την αξιοπρέπεια, το δικαίωμα να υπάρχουμε όπως πραγματικά θέλουμε. Μια ιστορία ανάμεσα σε δυο κόσμους. Διαχρονικά επαναστατική και διαχρονικά επίκαιρη. Ένα παραμύθι που έχει κάτι να μάς θυμίσει!

Για όλους όσους αυτός ο κόσμος δεν χώρεσε και δεν συγχώρεσε ποτέ!

ΥΓ. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του δασκάλου μου, Δημήτρη Ήμελλου, που τόσα πολλά έμαθα από αυτόν και θα κουβαλάω βαθιά μέσα μου.

Κατερίνα Καραδήμα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή – σκηνοθεσία : Κατερίνα Καραδήμα

Κοστούμια: η ομάδα

Διαμόρφωση σκηνικού χώρου – μουσική επιμέλεια: Κατερίνα Καραδήμα

Φωτισμοί: Στέλιος Μερμίγκης

Ηχητική επεξεργασία: Σάσα Παπαγεωργίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Δασκαλή

Φωτογράφιση: Art8 : Πάνος Καλτσάς, Δημήτρης Κούρτης, Ελένη Λίτινα, Κώστας Τσόλκας

Αφίσα/Τρέιλερ: Αιμίλιος Αλεξανδρής

ΠΑΙΖΟΥΝ

Ρούλα Γκατζόγια

Φώτης Καραγιάννης

Βαγγέλης Καράνης

Βίκυ Κλέσουρα

Τάκης Λιάγκας

Φωτεινή Μακρυνάκη

Σάσα Παπαγεωργίου

Ρούλα Παπαδημητρίου

Σπύρος Παππάς

Λένα Σπέντζα

Λεωνίδας Σταρακάς

Αφροδίτη Σωτηροπούλου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 21:00

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 19:00

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 21:00

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 19:00

ΧΩΡΟΣ: Μικρό Θέατρο – Κέντρου 26 Αγρίνιο

ΤΗΛ. 2641046619

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: more.com

και στο ταμείο του θεάτρου κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 7:15 μμ έως 9:15 μμ.

