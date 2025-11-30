Το πάλεψε ο Παναιτωλικός αλλά ηττήθηκε, ενώ ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε στο Αγρίνιο, αλλά τελικά έφυγε νικητής με το γκολ του Ελ Καμπί που επικράτησε 1-0 της ομάδας του Αγρινίου κι αφού λίγο πριν στο 0-0 ο Τζολάκης έκανε επέμβαση σε πλασέ του Αλεξιτς!

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. Ο Τσάβες στην εστία, με τους Μαυρία, Κόγιτς, Γκαρθία και Μανρίκε στην άμυνα, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Στο «6» ο Μπουχαλάκης, με εσωτερικούς μέσους τους Κοντούρη – Ματσάν. Εστεμπάν – Σμυρλής οι εξτρέμ και φορ ο Αγκίρε.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός είχε επτά αλλαγές στην 11άδα. Η διάταξη των Πειραιωτών για τον Παναιτωλικό: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Κοστίνια, Ρέτσο, Μάνσα και Μπρούνο. Κέντρο με Έσε, Ντιόγκο Νασιμέντο με άκρα με τους Ζέλσον – Στρεφέτσα και μπροστά οι Γιάρεμτσουκ – Ελ Καμπί.

Κακό πρώτο 45λεπτο και τραυματισμός του Ρέτσου

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν είδε το επιθετικό του σχέδιο να αποδίδει και δεν έβγαλε τις πολύ μεγάλες φάσεις. Στο 7ο λεπτό ο Γιάρεμτσουκ έκανε κίνηση και σουτ με τη μία – που έφυγε έξω – μετά από μπαλιά του Κοστίνια. Στο 12′ μία κεφαλιά από τον Κοστίνια ήταν που τη μπλόκαρε ο Τσάβες. Στο 26ο λεπτό ο Στρεφέτσα είχε ένα σουτ ψηλά έξω. Στο 32′ ο Νασιμέντο είχε ένα σουτ που πέρασε λίγο εκτός.

Στο 34′ ο Ζέλσον βρήκε χώρο και σούταρε άουτ. Στο 42′ ο Ρέτσος είδε την κεφαλιά του να μπλοκάρεται εύκολα. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αποχώρησε με τραυματισμό στον προσαγωγό ο Ρέτσος, που είχε χτυπήσει πολύ πιο νωρίς χαμηλά στο πόδι του αλλά συνέχισε στον αγώνα. Στη θέση του μπήκε ο Καλογερόπουλος.

Ο Ελ Καμπί τη λύση για το 0-1 από στατική μπάλα

Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός σκόραρε χάρις σε μία των αλλαγών του. Αρχικά στο 49′ ο Παναιτωλικός έβγαλε την πιο μεγάλη φάση του αλλά και πιο μεγάλη γενικότερα. Ο Σμυρλής έκανε τη σέντρα, ο Καλογερόπουλος έκανε διώξιμο προς τα πίσω και ο Τζολάκης σταμάτησε φοβερά τον Άλεξιτς σε τετ α τετ. Στο 65′ ο Μουζακίτης είχε σουτ που βρήκε κόντρα και πήγε κόρνερ και ένα λεπτό μετά ο Γιάρεμτσουκ είχε κεφαλιά εκτός στόχου.

Στο 71′ ο Ελ Καμπί με κεφαλιά από κοντά έκανε το 0-1 έπειτα από κόρνερ του νεοεισελθόντα Γιαζίτζι. Ακολούθησαν φάσεις με προσπάθειες για σουτ από τους Μπρούνο και Γιαζίτζι. Οι Αγρινιώτες πρέσαραν για το 1-1 στα τελευταία λεπτά. Λίγο πριν τη λήξη ο Γιαζίτζι είχε μεγάλη διπλή φάση. Στις καθυστερήσεις είχε καλές στιγμές και ο Γιαζίτζι (ξανά) και ο Ελ Καμπί επιχειρώντας να σκοράρουν σε κενή εστία. Τελικώς έμεινε το 0-1.

MVP: Ο Ελ Καμπί καθαρά για το γκολ του. Ο διεθνής Μαροκινός έφτασε τα 10 τέρματα στο φετινό Πρωτάθλημα με τη φανέλα της ομάδας του Ολυμπιακού.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Θα βάλουμε τον Γιαζίτζι. Και αυτό διότι είναι ο παίκτης που έκανε το κόρνερ που απέφερε το 0-1. Ξεκάθαρα μπαίνει εδώ και ο Τζολάκης για την επέμβασή του στον Άλεξιτς

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Για τον Ολυμπιακό ήταν οι περισσότεροι μεσοεπιθετικοί του όπως οι Ζέλσον και Στρεφέτσα. Ο Παναιτωλικός δεν πήρε ανάλογες βοήθειες από τις αλλαγές του και είχε μοιραίο παίκτη τον Άλεξιτς για τη φάση που έχασε.

Η ΓΚΑΦΑ: Η ευκαιρία του Άλεξιτς από την πλευρά του Παναιτωλικού. Εάν σκόραρε στη φάση αυτή μπορεί να άλλαζαν τα δεδομένα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε προβλήματα η διαιτησία σε θέματα φάουλ και καρτών και για τις 2 ομάδες. Ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι σε φάση με τον Γιάρεμτσουκ και ο διαιτητής έδειξε παίζετε ενώ οι παίκτες του Παναιτωλικού ζήτησαν φάουλ του Ελ Καμπί στη φάση του 0-1, που τσεκαρίστηκε και επικυρώθηκε το γκολ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός σε αυτό το ματς ωστόσο χάρις στην εκτελεστική δεινότητα του Ελ Καμπί το πήρε το ματς. Στο β’ μέρος και ειδικά προς το τέλος ήταν καλύτερη η εικόνα του Ολυμπιακού μεσοεπιθετικά.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Τσάβες, Μαυρίας (83′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Γκαρθία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κοντούρης (61′ λ.τρ. Λουίς), Ματσάν, Εστεμπάν (83′ Νικολάου), Σμυρλής (75′ Τσούρα) και Αγκίρε (46′ λ.τρ. Άλεξιτς).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια (59′ Ροντινέϊ), Ρέτσος (45+ λ.τρ. Καλογερόπουλος), Μάνσα, Μπρούνο, Έσε, Ντιόγκο Νασιμέντο (59′ Μουζακίτης), Ζέλσον, Στρεφέτσα (59′ Γιαζίτζι), Γιάρεμτσουκ (80′ Γκαρθία) και Ελ Καμπί.

